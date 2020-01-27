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Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо

27.01.2020 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Девушка познакомилась со своим будущим супругом из-за опечатки. С тех пор прошло 17 лет и пара счастлива. 

Как сообщает 72.ru, много лет назад Ирина Тихонова была студенткой одного из российских вузов. Девушка училась на третьем курсе и планировала стать журналисткой. 

В то время интернет был ещё не слишком распространён, поэтому когда в университете появилась интернет-комната, студенты решили воспользоваться этим в своих целях – познакомиться через сеть с людьми из других стран. Ирина тоже зарегистрировалась на одном сайте знакомств

Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Фото: instagram.com/mama.inostranka 

Через несколько дней студентка приметила письмо от австралийца по имени Рикардо. Как позже пояснил 30-летний мужчина 20-летней собеседнице, он раньше на сайты знакомств не заходил, но однажды утром во время поисков в Google Рикардо допустил опечатку и увидел сайт с фотографией Ирины. После этого он решил, что не может просто закрыть сайт, не написав девушке. 

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Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Фото: instagram.com/mama.inostranka 

Так завязалось общение. Тихонова начала тщательнее учить английский язык, чтобы лучше понимать собеседника. Через какое-то время пара встретилась. Австралиец приехал из своей страны с +35°C в Москву с -35°C, чтобы вместе с девушкой встретить Новый год. 

В лёгких джинсах и осеннем пальто мужчина начал замерзать, но был спасён друзьями и родственниками Ирины, которые раздобыли одежду потеплее. Встреча прошла хорошо и вскоре было решено встретиться с родственниками Рикардо. 

Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Фото: instagram.com/mama.inostranka 

Выяснилось, что мужчина – чилиец, его бабушки и дедушки жили в Чили, а вот родители решили перебраться в Австралию. Поскольку билетов на один рейс не было, Тихонова и Лилло полетели разными самолётами. 

Когда Ирина прибыла в Чили, выяснилось, что её чемодан потерян, а её спутник опаздывает. Пока женщина находилась в мрачном настроении, к ней подошёл мужчина и сообщил, что он – отец Рикардо. Он отвёз Ирину домой, а через сутки приехал и сам Рикардо. 

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Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Фото: instagram.com/mama.inostranka 

В Чили пара провела 2,5 месяца, после чего мужчина сделал Ирине предложение. Ровно через год с начала общения пара поженилась в Тюмени. Далее супруги улетели жить в Австралию, только вот девушке, сменившей фамилию на Лилло, пришлось непросто. 

Жили новобрачные вместе с родителями мужа, а те требовали соблюдать правила их семьи. Например, работой по дому занималась свекровь, что слегка смущало Ирину, которая ожидала, что заниматься этим придётся ей. 

Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Фото: instagram.com/mama.inostranka 

Позже произошёл неприятный инцидент – Рикардо неудачно хотел купить земельный участок в Чили, вложил все свои деньги, а продавец скрылся. Супругам пришлось жить в бедном чилийском районе, а Ирина пошла на работу и содержала не только мужа, но и его родителей. Женщине было не привыкать, поскольку она росла в небогатой семье и с детства подрабатывала. 

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Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Фото: instagram.com/mama.inostranka 

Через год семья вновь смогла вернуться в Австралию, однако за спиной остались долги. Вскоре Лилло получил работу с зарплатой 100 000 долларов в год. После этого карьера Рикардо пошла в гору. Накопив денег, семья перебралась в Гонконг, где и прожила около 10 лет, а осенью 2019 года переехала в Сингапур. 

Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Фото: instagram.com/mama.inostranka 

Сейчас у Ирины и Рикардо всё хорошо, они воспитывают троих детей и с улыбкой вспоминают, через что им пришлось пройти. 

Люди в материале: Ирина Лилло, Рикардо Лилло
 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Новости России. Девушка познакомилась со своим будущим супругом из-за опечатки. С тех пор прошло 17 лет и пара счастлива.  Как сообщает 72.ru, много лет назад Ирина...
 
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