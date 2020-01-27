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В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт

27.01.2020 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси планируют расширять списки домов, требующих обновления. Большая часть жилищного фонда страны построена примерно 40-50 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт

Как ведутся работы на местах? Вопрос 27 января изучал председатель постоянной комиссии Совета Республики. Сергей Рачков проинспектировал во Фрунзенском районе столицы четыре дома.

В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт

Работы в конкретно этом здании специалисты ведут с конца октября. Многоквартирный дом по улице Глебки в Минске уже требовал обновления – здание 70-х годов постройки. Строители не просто где-то подкрашивают или устраняют недостатки, а подходят к вопросу глобально: утепляют фасад, меняют трубы и лифты.

В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В целом больших замечаний у жителей по капитальному ремонту нет. Выполняются работы по замене канализации, водоснабжения, газа, работы по электричеству выполняются, дворовые территории тоже ремонтируются. Конечно, есть вопросы по фасадам зданий. Здесь отдельные фасады полностью шубируются, то есть накладывается шуба, где-то делается это выборочно.

В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт

Алла Альховик:
Работы проводились очень хорошо. Особенно мне и всем людям понравилось, как делали газ. Трубы быстренько поменяли на завтра, раз-раз-раз. Потом пришли счетчики поставили, запломбировали. Сантехники тоже молодцы, быстро работа велась.

В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт

Детально вопросы благоустройства Фрунзенского района Минска, а также итоги выполнения капитального ремонта на его территории обсудят 28 января на заседании администрации.

В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт

Люди в материале: Сергей Рачков, Алла Альховик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют расширять списки домов, требующих обновления. Большая часть жилищного фонда страны построена примерно 40-50 лет назад,...
 
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