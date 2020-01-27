|
В Беларуси собираются расширить списки домов, в которых проведут капремонт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси планируют расширять списки домов, требующих обновления. Большая часть жилищного фонда страны построена примерно 40-50 лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как ведутся работы на местах? Вопрос 27 января изучал председатель постоянной комиссии Совета Республики. Сергей Рачков проинспектировал во Фрунзенском районе столицы четыре дома.
Работы в конкретно этом здании специалисты ведут с конца октября. Многоквартирный дом по улице Глебки в Минске уже требовал обновления – здание 70-х годов постройки. Строители не просто где-то подкрашивают или устраняют недостатки, а подходят к вопросу глобально: утепляют фасад, меняют трубы и лифты.
Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Алла Альховик:
Детально вопросы благоустройства Фрунзенского района Минска, а также итоги выполнения капитального ремонта на его территории обсудят 28 января на заседании администрации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси планируют расширять списки домов, требующих обновления. Большая часть жилищного фонда страны построена примерно 40-50 лет назад,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)