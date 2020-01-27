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"Без него швах здесь будет": руководство Слуцкого сахарорафинадного комбината прокомментировало информацию о предполагаемом задержании директора

27.01.2020 22:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор комбината в отпуске с пятницы, 24 января. Что пишут в интернете, на предприятии в это не верят.

Об этом сообщил «Кур'еру» Евгений Шаповалов, заместитель директора Слуцкого сахарорафинадного комбината по идеологической работе и социальным вопросам.

«Наша официальная версия — директор в отпуске. Тому, что пишут в интернете, мы не верим, — говорит Евгений Шаповалов. — Мы читали, что в Городее и Жабинке общались с людьми [опрашивали работников], но у нас ничего такого не было. Мне неизвестно, чтобы у нас проводили обыски. Я сегодня первый день на работе — понедельник. Что было на выходных, не знаю. Директор с пятницы официально в отпуске, планово, всё было согласовано с концерном. Куда директор едет в отпуск, у нас никто не знает, это его личное дело. Со стороны правоохранительных органов никакая документация у нас не запрашивалась. Завод работает, как положено, в штатном режиме. Крупных закупок у нас в последнее время не было. По модернизации в последние годы тоже ничего не происходило. В Городею и Жабинку ездят наши специалисты, чтобы поделиться опытом. О финансовых взаимоотношениях мне ничего не известно. Наш директор — исключительный человек, такими людьми нельзя разбрасываться. Наш завод лучший в отрасли в Европе. Я не знаю, как ещё можно охарактеризовать Прудника. Завод градообразующий, работает 700 человек. Люди получали достойную зарплату, социальные выплаты — это всё под руководством директора. Без него швах здесь будет. Такими людьми надо гордиться и беречь».

Шаповалову неизвестно, выходил ли на связь с подчинёнными директор, который официально находится в отпуске.
 
 
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Директор комбината в отпуске с пятницы, 24 января. Что пишут в интернете, на предприятии в это не верят.
 
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