"Без него швах здесь будет": руководство Слуцкого сахарорафинадного комбината прокомментировало информацию о предполагаемом задержании директора

«Кур'еру» Евгений Шаповалов, заместитель директора Слуцкого сахарорафинадного комбината по идеологической работе и социальным вопросам. Об этом сообщилЕвгений Шаповалов, заместитель директора Слуцкого сахарорафинадного комбината по идеологической работе и социальным вопросам.





«Наша официальная версия — директор в отпуске. Тому, что пишут в интернете, мы не верим, — говорит Евгений Шаповалов. — Мы читали, что в Городее и Жабинке общались с людьми [опрашивали работников], но у нас ничего такого не было. Мне неизвестно, чтобы у нас проводили обыски. Я сегодня первый день на работе — понедельник. Что было на выходных, не знаю. Директор с пятницы официально в отпуске, планово, всё было согласовано с концерном. Куда директор едет в отпуск, у нас никто не знает, это его личное дело. Со стороны правоохранительных органов никакая документация у нас не запрашивалась. Завод работает, как положено, в штатном режиме. Крупных закупок у нас в последнее время не было. По модернизации в последние годы тоже ничего не происходило. В Городею и Жабинку ездят наши специалисты, чтобы поделиться опытом. О финансовых взаимоотношениях мне ничего не известно. Наш директор — исключительный человек, такими людьми нельзя разбрасываться. Наш завод лучший в отрасли в Европе. Я не знаю, как ещё можно охарактеризовать Прудника. Завод градообразующий, работает 700 человек. Люди получали достойную зарплату, социальные выплаты — это всё под руководством директора. Без него швах здесь будет. Такими людьми надо гордиться и беречь».





Шаповалову неизвестно, выходил ли на связь с подчинёнными директор, который официально находится в отпуске.