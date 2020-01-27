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Сельпо закрывается? Российские СМИ прогнозируют, что за нефегазовой войной с Россией может начаться продуктовая

27.01.2020 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Андрей Бабицкий — о новой продовольственной доктрине России и о том, почему это касается нас.

Сельпо закрывается? Российские СМИ прогнозируют, что за нефегазовой войной с Россией может начаться продуктовая
В 2020 году Беларусь может столкнуться с новыми проблемами в области экономики, причём возникнуть они могут в самой развитой, а потому и наиболее чувствительной сфере — экспорте сельскохозяйственной продукции, объём которой страна успешно повышала все последние годы за счёт расширения географии поставок. Несмотря на то что с 2017 года белорусское руководство делает ставку на верификацию экспортных рынков, зависимость от российского потребителя как была, так и безальтернативно остаётся критически высокой.

Продукция белорусского агропрома за первые 11 месяцев 2019 года поставлялась в 99 стран против 90 в 2018-м. Казалось бы, цифры очень впечатляющие. Однако доля России в экспортных поставках за этот же период составила 78,2%, или $3,9 млрд. В 2017 году на российский рынок поставлялось 90% белорусских сельхозпродуктов. То есть за два года от России удалось отминусовать всего 12%, хотя ставилась задача добиться куда более высоких показателей.

Сказать, что это сделать непросто, значит не сказать ничего. Экспорт в другие страны растёт на доли процента в год, и подстегнуть этот процесс невозможно. Освоение новых рынков всегда растягивается на десятилетия: товарного голода уже давно нигде не наблюдается — и в условиях конкурентной борьбы выход на новые оперативные просторы происходит крайне медленно, мелкими, почти незаметными шажками.

А теперь на горизонте замаячила новая беда. Шесть дней назад Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны. С 2014 года Россия вынуждена существовать в условиях жёстких санкционных ограничений по экспорту различных групп товаров, в том числе и продовольственных. 

В новой доктрине в сравнении с версией 2010 года изменены расчёты продовольственной безопасности. Вместо удельного веса отечественной продукции в потреблении заложено измерение степени самообеспечения России продуктами за счёт отечественного производства. Так, для обеспечения продовольственной безопасности страны внутри России должно производиться не менее 95% потребляемого зерна, 90% сахара, 85% мяса и мясопродуктов, 95% картофеля.

Таким образом, доля импорта базовых продовольственных товаров будет неуклонно снижаться. Для белорусского экспорта, привыкшего чувствовать себя в России как дома, это скверная новость. В условиях продолжающейся интеграции, унификации Налогового кодекса, выработки общих правил управления экономикой и скидки на нефть, и допуск белорусских товаров на российские рынки были вполне логичными и объяснимыми мерами. Ведь речь шла о существовании в рамках единого Союзного государства, пусть даже и в отдалённой перспективе.

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В похожей ситуации после 2008 года оказались грузинские виноградари и производители вина. После того как им был перекрыт доступ на российский рынок, виноделие в стране пришло в упадок, поскольку найти покупателей для всего производимого вина оказалось невозможно. Когда напиткам из Грузии вновь открыли путь в Россию после ухода Саакашвили, это слегка взбодрило отрасль, но не вывело её на прежние показатели. Вырубленные виноградники быстро не восстановишь. На это требуются годы.
 
Теги: Новости
 
 
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Журналист Андрей Бабицкий — о новой продовольственной доктрине России и о том, почему это касается нас.
 
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