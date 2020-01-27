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Пенсионную ловушку обсуждают журналисты на профсоюзном форуме

27.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Почти 200 журналистов со всей страны съехались в Минск на профсоюзный форум.

 

Пенсионную ловушку обсуждают журналисты на профсоюзном форуме
IV форум «Роль региональных СМИ в развитии социального партнерства» организован Федерацией профсоюзов Беларуси и проходит на базе санатория «Криница». Фото — 1prof.by

 

Время для проведения форума выбрано не случайно. С начала года изменился порядок оплаты труда работников бюджетных организаций, 17 января Президент страны подписал указ, который скорректируют подходы к начислению пенсий за работу в особых условиях труда, а уже завтра вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Эти и другие темы, несмотря на широкое освещение в средствах массовой информации, до сих пор вызывают немало вопросов. Подробно на них в ходе «круглых столов» ответили представители Федерации профсоюзов.

Что касается Трудового кодекса, то на первый план выходит практика его применения. Напомним, ФПБ впервые в истории страны выступила соразработчиком этого нормативного акта. И именно благодаря активной позиции профсоюзов в него были внесены порядка 40 поправок, которые изменили 30 статей. При этом многие нормы введены впервые, потому требуют особых уточнений. Профсоюзы в очередной раз напомнили, что готовы оказать всяческую правовую поддержку на местах.

 

Особый интерес у журналистов вызвала тема досрочного пенсионного страхования. В так называемую пенсионную ловушку, по подсчетам профсоюзов, попали порядка 20 тыс. работников, которые могли получить пенсию за особые условия труда намного меньше, чем рассчитывали. А если точнее, в 10 раз.

 

 

Пенсионную ловушку обсуждают журналисты на профсоюзном форуме
Фото — 1prof.by

 

Заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич напомнила: отправной точкой этого вопроса стал 2009 год. До этого времени работники, занятые в особых условиях труда, получали досрочную пенсию и имели право оставаться на своих местах и после ее начисления. Однако с 2009 года в Беларуси было введено профессиональное пенсионное страхование – то есть выплаты стали накапливаться на счете каждого работника. Еще одно нововведение – при начислении пенсии человек должен был покинуть прежнее место с «особыми условиями».

И главное: для указанной категории людей был установлен 10-летний период. Это значит, что те, кто отработал после 1 января 2009 года менее 10 лет и при этом получил необходимый стаж, сохранили право на досрочную пенсию по старым основаниям. А те, кто после 2009 года трудился на особых условиях свыше 10 лет, получат пенсию, рассчитанную по новым правилам (при наличии необходимого стажа). В результате с момента нововведения прошло слишком мало времени, поэтому размеры пенсионных накоплений получились небольшими.

 

1prof.by


 
Теги: Минск
 
 
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