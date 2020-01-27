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«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 января в Минске дали старт 55-му интернациональному «Звездному походу» по местам боевой и трудовой славы. В 2020 году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реализует проект Белорусский государственный педагогический университет. Первый такой «Звездный поход» прошел еще в 1966 году. Что изменилось в традиции? И каким будет нынешний путь студентов, которые помнят подвиги своих прадедов?
Юлия Стриго, корреспондент:
Свое название «Звездный поход» получил после первого пройденного маршрута. Тогда путь на карте выстроился в победную звезду. 55 лет назад в поход шли самые сильные, чтобы выдержать суровую зиму и принять воспоминания о войне. Современной молодежи с погодой повезло, но трагические моменты истории задевают так же.
Студент Ташкентского педагогического университета в такой поход идет впервые. Признается: побывать на военных захоронениях в другой стране волнительно.
Нудирбек Муродов, студент ташкентского Государственного педагогического университета им. Низами (Узбекистан):
Сегодня старт 55-му «Звездному походу» дали у памятного знака в честь граждан всех национальностей, освобождавших Беларусь. И если студенты только начинают знакомиться с проектом, то есть и те, для кого это давняя история.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Студенты посетят районы во всех областях республики. Будущие педагоги заглянут и в школы, где проведут для детей мастер-классы, концерты и вместе вспомнят о героях войны.
Анастасия Кошубская, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Участники 55-го «Звездного похода» смогут привезти в столицу горсти земли с братских могил из районов, где побывают. Капсулы с ней будут заложены в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.
Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода Храма в честь Всех Святых:
«Звездный поход» продлится до конца недели. Особенной точкой на маршруте станет Пинск. В 2020 году он примет эстафету молодежной столицы Беларуси.
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«Важные дела, которые совершили наши деды, не должны быть забыты». В Минске стартовал 55-й «Звёздный поход»
Новости Беларуси. 27 января в Минске дали старт 55-му интернациональному «Звездному походу» по местам боевой и трудовой славы. В 2020 году он посвящен 75-летию Победы в...
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