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Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

27.01.2020 23:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От разработки до продажи за границу. Витебская область делает ставки на экспорт лекарственных средств, который должен увеличиться как минимум вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом, включая медицинскую помощь иностранцам, реабилитацию, санаторно-курортное лечение, заработать в северном регионе намерены не менее 12 миллионов рублей.

Корреспондент Анастасия Бут подробнее.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Семь минут на операцию без разрезов и швов – так проходит установка колоректальных стентов в кишечнике с помощью эндоскопа. В Витебске таких малоинвазивных операций провели уже шесть, в том числе и людям с онкологией. Реабилитация вместо обычных полутора-двух месяцев занимает не больше 15 дней. У истоков создания уникальной конструкции стояли практикующие хирурги специализированного центра в Витебске.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного клинического специализированного центра:
Сейчас работаем над созданием пищеводных стентов, которые применяются при заболеваниях пищевода любого генеза, которые позволят минимизировать и улучшить качество жизни пациентов с этой патологией. Раньше пациентам такого профиля проводилось гастростома, и через зонд проводилось кормление. После стентов обычным способом они будут принимать пищу, и качество жизни их не пострадает.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Разработки витебских медиков и ученых смогут взять на вооружение и в других регионах. А вскоре в аптеки страны поступят и новые лекарственные препараты.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Производить инновационные лекарственные средства будут на этом предприятии. 10 лет назад начинали с выпуска суппозиториев, после добавились таблетки. В 2018-м стали разливать капли и препараты для инъекций. С этими фармпродуктами уже вышли на рынки шести стран бывшего Советского Союза.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Александр Малаш, начальник отдела продаж лекарственных средств фармпредприятия:
В настоящее время мы регистрируем более 20 наименований нашей продукции в различных странах мира. Регистрация препаратов – это долгий и дорогостоящий процесс. Занимает от года до пяти лет, зависит от сложности препарата и в какой стране мы регистрируем. В ближайшей перспективе мы планируем выйти на российский рынок, а также на рынок Западной Европы.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

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Увеличить экспорт вдвое – такова задача на 2020-й у крупнейшего в регионе фармпроизводителя.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Анастасия Бут, корреспондент:
На экспорте медицинских услуг Витебская область в 2019 году заработала около 6 миллионов рублей. Половина этих денег приходится на фармацевтическую отрасль. В этом году именно на нее делают ставки. Доходы от продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения за пределы страны должны вырасти минимум вдвое.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

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Причем рассчитана программа развития отрасли не только на массового потребителя. Свою нишу должна прочно занять разработка уникальных лекарств с учетом особенностей организма каждого пациента.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Людмила Ковалева, заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Витебской области:
Имеется материально-техническое оснащение и ученые, которые работают над выработкой индивидуальных препаратов для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями по конкретным индивидуальным схемам. Я надеюсь, что это направление позволит Витебской области шагнуть вперед как в плане лечения пациентов Витебской области, так и экспорта медицинских услуг.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

И это уже ближайшее будущее. Об очередном прорыве в отечественной медицине обещают заявить до конца 2020 года.

Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м

Люди в материале: Валерий Денисенко, Александр Малаш, Анастасия Бут, Людмила Ковалева
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. От разработки до продажи за границу. Витебская область делает ставки на экспорт лекарственных средств, который должен увеличиться как минимум...
 
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