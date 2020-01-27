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Экспорт лекарств в Витебской области планируют увеличить вдвое в 2020-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От разработки до продажи за границу. Витебская область делает ставки на экспорт лекарственных средств, который должен увеличиться как минимум вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целом, включая медицинскую помощь иностранцам, реабилитацию, санаторно-курортное лечение, заработать в северном регионе намерены не менее 12 миллионов рублей.
Семь минут на операцию без разрезов и швов – так проходит установка колоректальных стентов в кишечнике с помощью эндоскопа. В Витебске таких малоинвазивных операций провели уже шесть, в том числе и людям с онкологией. Реабилитация вместо обычных полутора-двух месяцев занимает не больше 15 дней. У истоков создания уникальной конструкции стояли практикующие хирурги специализированного центра в Витебске.
Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного клинического специализированного центра:
Разработки витебских медиков и ученых смогут взять на вооружение и в других регионах. А вскоре в аптеки страны поступят и новые лекарственные препараты.
Производить инновационные лекарственные средства будут на этом предприятии. 10 лет назад начинали с выпуска суппозиториев, после добавились таблетки. В 2018-м стали разливать капли и препараты для инъекций. С этими фармпродуктами уже вышли на рынки шести стран бывшего Советского Союза.
Александр Малаш, начальник отдела продаж лекарственных средств фармпредприятия:
Увеличить экспорт вдвое – такова задача на 2020-й у крупнейшего в регионе фармпроизводителя.
Анастасия Бут, корреспондент:
Причем рассчитана программа развития отрасли не только на массового потребителя. Свою нишу должна прочно занять разработка уникальных лекарств с учетом особенностей организма каждого пациента.
Людмила Ковалева, заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Витебской области:
И это уже ближайшее будущее. Об очередном прорыве в отечественной медицине обещают заявить до конца 2020 года.
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Новости Беларуси. От разработки до продажи за границу. Витебская область делает ставки на экспорт лекарственных средств, который должен увеличиться как минимум...
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