Некоторым сотрудникам ликвидированного в Лиде предприятия не выплатили зарплаты и выходные пособия

Источник материала: Lida.Info





Жильё, законодательные инициативы, материальные споры – проблемы, с которыми иногда не удается справиться в одиночку. Сегодня в Лиде выездной прием граждан провел заместитель председателя Палаты представителей.

Вера Якуть пять лет обивает пороги кабинетов. Предприятие «Лидаремстрой-4», на котором она работала, ликвидировали в 2015-м. Сотрудников уволили, а зарплаты и выходные пособия выплатили не всем. Из ста работников без денег остались около десяти. Женщине должны 1600 рублей, но получить их она не может. Все заработанное от продажи имущества антикризисный управляющий отдает на оплату налогов и коммунальных услуг.

Вера Якуть, житель Лиды: «Они не говорят ничего, они бросают трубку, могут и оскорбить. Мы уже устали ходить, писать везде. Никто никаких мер не принимает».

Простых случаев на таких приемах не бывает. Сегодня Валерия Мицкевича просили разрешить жилищный спор, разобраться, справедлив ли штраф за ДТП. Предлагали и дополнения в закон о защите животных. Любое обращение – это сигнал. Должным ли образом работает в регионе местная власть?

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Если посмотреть в целом, то в общем-то система работает нормально. Отдельные ситуации рабочие, конечно, есть, когда, казалось бы, обоснованное обращение всё-таки не удовлетворяется, а проблема выходит на более высокий уровень. Такие случаи действительно тоже есть».