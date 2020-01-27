ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некоторым сотрудникам ликвидированного в Лиде предприятия не выплатили зарплаты и выходные пособия

27.01.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Некоторым сотрудникам ликвидированного в Лиде предприятия не выплатили зарплаты и выходные пособия

Жильё, законодательные инициативы, материальные споры – проблемы, с которыми иногда не удается справиться в одиночку.  Сегодня в Лиде выездной прием граждан провел заместитель председателя Палаты представителей.  

Вера Якуть пять лет обивает пороги кабинетов. Предприятие «Лидаремстрой-4», на котором она работала, ликвидировали в 2015-м. Сотрудников уволили, а зарплаты и выходные пособия выплатили не всем. Из ста работников без денег остались около десяти. Женщине должны 1600 рублей, но получить их она не может. Все заработанное от продажи имущества антикризисный управляющий отдает на оплату налогов и коммунальных услуг.

Вера Якуть, житель Лиды: «Они не говорят ничего, они бросают трубку, могут и оскорбить. Мы уже устали ходить, писать везде. Никто никаких мер не принимает».

Простых случаев на таких приемах не бывает. Сегодня Валерия Мицкевича просили разрешить жилищный спор, разобраться, справедлив ли штраф за ДТП. Предлагали и дополнения в закон о защите животных. Любое обращение – это сигнал. Должным ли образом работает в регионе местная власть?

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики  Беларусь: «Если посмотреть  в целом, то в общем-то система работает нормально. Отдельные ситуации рабочие, конечно, есть, когда, казалось бы, обоснованное обращение всё-таки не удовлетворяется, а проблема выходит на более высокий уровень. Такие случаи действительно тоже есть».

Каждый вопрос взят на контроль. Ответ на обращения – в течение месяца, сообщает ОНТ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильё, законодательные инициативы, материальные споры – проблемы, с которыми иногда не удается справиться в одиночку.  Сегодня в Лиде выездной прием граждан...
 

Новости дня
Новости разные
 
Всё началось с опечатки. Супруги смогли выбраться из нищеты и сейчас живут счастливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика