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Посевная в январе? В Брестской области некоторые хозяйства приступили к пахоте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Температурные аномалии этой зимы заставили руководителей хозяйств пересмотреть планы на посевную и раньше срока вывести технику в поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На юге Беларуси, в Брестской области, несколько хозяйств уже приступили к зимней пахоте.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В хозяйстве «Рактиница» Жабинковского района долго ждали, пока зима вступит в свои законные права. Как и полагается, подъем зяби завершили еще в ноябре, а технику поставили на текущий ремонт. Но аномалии погоды – минус так и не пришел – продиктовали аграриям новые решения.
Земля мягкая, не образуется никаких глыб, то есть она крошится спокойно. Если бы был морозный январь, это была бы твердая земля, глыбы и невозможно было бы проводить пахоту.
Зимняя пахота – в день техника проходит до 20 гектаров. В полях – больше двух недель. Так планомерно все площади в хозяйстве готовят под новый урожай. «Взбить подушку» пришлось раньше календарного срока.
Вышел из отпуска 10 января, благоприятная погода, сразу пошли в пахоту.
Под снежную шапку не ушли соседние озимые поля. Аграрии опасаются: январский «плюс» может обернутся для них весомым минусом.
На озимом рапсе появляются белые корешки. Уже начинается вегетация на растении. Ненормально для января, чтобы у нас рос рапс.
В этом капризном агросезоне техника в хозяйстве так и не встала на прикол. Внесение органики, обработка полей. Ремонт ведут для каждой «рабочей лошадки» по отдельности.
Григорий Панасюк, директор ОАО «Ракитница»:
Чтобы не терять влагу под сев, а ее явно будет не хватать, технику к посевной готовят уже к февралю. Опыт прошлых лет подсказывает – тактика работает.
Оксана Бельчук, главный агроном ОАО «Матеевичи»:
В 2019 году аграрии Брестской области к массовому севу ранних яровых приступили в начале марта. Если погода не изменится, этот год сможет побить рекорд старта посевной.
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Новости Беларуси. Температурные аномалии этой зимы заставили руководителей хозяйств пересмотреть планы на посевную и раньше срока вывести технику в поля,...
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