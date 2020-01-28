ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

28.01.2020 06:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике несколько дней назад, вышла на связь и объяснила свое исчезновение. Об этом она рассказала у себя в Instagram.


Наталья Андрейченко. Фото: Instagram / natalya_andreychenko

В своем видеообращении актриса отметила, что в последнее время слишком много работала, в связи с чем решила «освободиться и набраться сил».

Как оказалось, последние дни Андрейченко провела в «специальном поселении» в джунглях, где проходят встречи с «духовными лидерами» из разных стран.

Напомним, звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко Наталья Андрейченко пропала без вести 25 января в курортном городе Канкун. В середине дня она уехала от подруги, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.

Наталья Андрейченко живет в Мексике больше 10 лет: во время одного из путешествий полюбила местную природу и нравы мексиканцев так, что решила остаться. В своей резиденции на курорте Ривьера-Майя на берегу Карибского моря она даже открывала для русских туристов Духовный центр, где учила йоге и медитациям. Но бизнес Андрейченко пришлось свернуть, так как желающих посещать ее уроки было не много.

 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своем видеообращении актриса отметила, что в последнее время слишком много работала, в связи с чем решила «освободиться и набраться сил».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте сегодня почтили память жертв холокоста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика