Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь

Источник материала: Tut.by

Российская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая в Мексике несколько дней назад, вышла на связь и объяснила свое исчезновение. Об этом она рассказала у себя в Instagram .



Наталья Андрейченко. Фото: Instagram / natalya_andreychenko

В своем видеообращении актриса отметила, что в последнее время слишком много работала, в связи с чем решила «освободиться и набраться сил».

Как оказалось, последние дни Андрейченко провела в «специальном поселении» в джунглях, где проходят встречи с «духовными лидерами» из разных стран.

Напомним, звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко Наталья Андрейченко пропала без вести 25 января в курортном городе Канкун. В середине дня она уехала от подруги, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.

Наталья Андрейченко живет в Мексике больше 10 лет: во время одного из путешествий полюбила местную природу и нравы мексиканцев так, что решила остаться. В своей резиденции на курорте Ривьера-Майя на берегу Карибского моря она даже открывала для русских туристов Духовный центр, где учила йоге и медитациям. Но бизнес Андрейченко пришлось свернуть, так как желающих посещать ее уроки было не много.