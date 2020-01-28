В Беларуси заработал обновленный Трудовой кодекс. Что он меняет для работников и нанимателей

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 28 января, вступает в силу измененный Трудовой кодекс, который достаточно многое меняет для работников. Изменения президент утвердил еще в июле прошлого года. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что меняется с сегодняшнего дня.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Работников уравняли в материальной ответственности

Теперь работники будут нести ответственность только за умышленное причинение имущественного вреда и вне зависимости от того, контракт с ними заключен или трудовой договор. Ранее специалисты, с которыми были заключены контракты, несли полную материальную ответственность за ущерб, и неважно, умышленно он был причинен или нет.

С работников не будут взыскивать штрафы нанимателей

Ранее с работников, с которыми были заключены контракты, могли взыскать штраф, наложенный на организацию. Новая версия Трудового кодекса запрещает взыскивать с работников такие штрафы. При этом неважно, заключены с ними контракты или трудовые договоры.

С хорошими специалистами будут заключать долгосрочные контракты

Чтобы гарантировать занятость добросовестным работникам, документ предусматривает возможность продлить контракт в пределах пятилетнего срока его действия по соглашению сторон. Продлевать контракт с такими работниками будут до истечения максимального срока его действия, а новый контракт с таким работником будет заключаться на срок не менее трех лет. Но только в том случае, если работники не допускали нарушения производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины.

«Неугодного работника можно уволить». Почему контракты загоняют некоторых белорусов в кабалу

Об изменениях существенных условий труда будут предупреждать за месяц

К таким условиям относятся, например, режим рабочего времени и система оплаты труда. При разработке обновленного Трудового кодекса этот срок сначала хотели сократить до 7 дней, но потом временной промежуток решили оставить прежним.

Работу из дома узаконили

В обновленной версии Трудового кодекса появилось такое понятие, как дистанционная работа. В Минтруда поясняли, что она удобна для всех: нанимателю не нужно оборудовать для работника рабочее место, а работник сможет выполнять поручаемую ему работу в любом месте, где будет удобно ему. При этом рабочий график и отпуска для дистанционных работников у конкретного нанимателя должны быть такими же, как для работающих в офисе, и предоставляться в соответствии с Трудовым кодексом и другими документами.

Декретницам разрешили командировки

Женщинам, у которых есть дети до трех лет, новый Трудовой кодекс разрешает отправляться в служебные командировки, а также выходить на работу в выходные и праздничные дни. Раньше это было запрещено законодательно, даже если сама женщина не имела ничего против. Теперь эти ограничения оставили только для беременных.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Отцы смогут брать специальный отпуск после рождения ребенка

Продолжительность такого отпуска составляет до 14 дней, и отказать в нем работодатель не вправе. Такой отпуск можно взять в течение шести месяцев после рождения ребенка. Правда, нужно учесть, что зарплата на время этого отпуска не сохраняется (то есть взять его нужно, по сути, за свой счет).

Наниматели-физлица не будут вести трудовые книжки

В частности, речь идет об ИП, адвокатах, нотариусах, владельцах агроусадеб, а также тех, кто нанимает к физлицам домашних работников — нянь, сиделок, помощников по хозяйству. Работникам, которые были приняты на работу к нанимателям-физлицам до 28 января 2020 года, трудовые книжки должны вернуть не позже 28 февраля. При этом в книжке должна быть запись о прекращении ее заполнения.

Контракты будут заключать по новой форме

Так, из примерной формы контракта будут убраны пункты о материальной ответственности. Также в контрактах для всех работников будет установлена единая минимальная компенсация при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора или контракта. Кроме того, в контрактах пропишут, что срок выплаты среднего заработка за время отпуска будет производиться не позднее чем за два дня до его начала.

Какие изменения «забыли» внести в Трудовой кодекс

Во время отпуска можно работать по совместительству на полный день

Если работник уходит в трудовой отпуск по основному месту работы, он сможет трудиться по совместительству на полный день или смену. Предыдущая версия Трудового кодекса разрешала работать в таком случае только на половину рабочего дня. Это нововведение в первую очередь актуально для тех, у кого на основном месте работы предусмотрен продолжительный отпуск — например, для учителей.

Работников смогут на полгода отправлять к другому нанимателю

В предыдущей версии Трудового кодекса такая возможность существовала только в случае простоя или производственной необходимости. Теперь же нанимателям разрешили переводить работников с их письменного согласия к другим нанимателям на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Прекращать действующий трудовой договор и заключать новый при этом не нужно.