Никогда не были в Театре кукол? Критики советуют пять проверенных спектаклей

Источник материала: Tut.by

Театр кукол уже давно стал культурным брендом Беларуси. Наши режиссеры и художники активно работают в европейских театрах и почти каждый год оказываются в списке номинантов, а часто и победителей престижной российской премии «Золотая маска». АFISHA.TUT.BY задалась вопросом: а что посмотреть в Минске? И попросила театральных критиков посоветовать спектакли из репертуара Белорусского государственного театра кукол для взрослых и детей. Кстати, не только белорусских режиссеров.

Екатерина Еремина. Фото: из личного архива

Кому смотреть: взрослым

Ближайшие даты: 14 февраля (пятница), 19.00

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Кто советует: Екатерина Еремина, театральный критик, сотрудник Национальной академии наук Беларуси

Комментарий Екатерины: мне кажется, «Интервью с ведьмами» Евгения Корняга придется по душе и тем, кому нравится порефлексировать над увиденным, и любителям театральных аттракционов. Это, как говорит одна из героинь, — «кофе на любой вкус». Еще на спектакль стоит сходить, чтобы увидеть, с чего начиналась работа режиссера с фольклорными, мифологическими текстами и сюжетами.



Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

В «Интервью с ведьмами» Корняг обращается к сказкам братьев Гримм, в которых крови льется не меньше, чем в голливудском триллере. На их основе режиссер исследует непростые темы взаимоотношений женщины с матерью, роли материнской фигуры в ее жизни, желания и боязни самой стать мамой, потери ребенка и многое другое.

Пытаясь понять страшных, смешных и уязвимых героинь своей постановки, которые предстают то кровожадными палачами, то невинными жертвами, Корняг выходит в финале на совсем не «сказочный» вопрос: в чем истоки зла и можно ли его оправдать? Но серьезность тематики он упаковывает в хулиганский формат с жонглированием жанрами, образами массовой культуры и нотками готического гламура от художницы Татьяны Нерсисян. Поэтому на спектакле можно испытать разные чувства, особенно если какой-то из сюжетов срезонировал с личным опытом.

Алексей Стрельников. Фото: Наталия Котько

Кому смотреть: взрослым

Ближайшие даты: 31 января, 7 февраля, 27 февраля, 19.00

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Кто советует: Алексей Стрельников, театральный критик

Комментарий Алексея: «Пансион Belvedere» — это парадоксальный спектакль: в нем вещи, которые должны вызывать у нас страх или брезгливость (смерть, старость, медицинские процедуры), показаны так, что возникает чувство умиления, доброты, гармоничности мира. Все страшное воплощено в форме ироничного отношения к жизни и к себе. В итоге страх переплавляется в ожидание чуда, любви, надежды на бессмертие. И в этой бессюжетной истории о стариках, которые живут в пансионе, ждут своего «Годо», своего конца света, ожидание настолько универсально, что нам совсем нетрудно представить себя рядом с ними или на их месте.



Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Но не стоит обманываться насчет того, что это легкая незатейливая история. Мне кажется, она основательно стоит на фундаменте глубоко укорененных традиций в искусстве — итальянского театра масок и неореализма в итальянском кино. Да и вообще на традиции солнечного отношения к жизни и проблемам. Поэтому итальянский спектакль в постановке режиссера Маттео Спьяцци — настоящая отдушина в каком-то очень серьезном трагичном белорусском театре.

Виктория Белякова. Фото: из личного архива

Кому смотреть: взрослым

Ближайшие даты: 21 февраля (пятница), 19.00

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Кто советует: Виктория Белякова, театровед, руководитель конкурса-фестиваля современной белорусской драматургии WriteBox

Комментарий Виктории: «Тартюф» Алексея Лелявского — тот редкий случай, когда можно без стыда посоветовать комедию в театре. Пьеса Мольера, написанная почти четыре века назад, крайне актуальна. Встречали мошенников под видом святош? А доверчивых глупцов, попадающих под их обаяние? Уверена, образы из реальной жизни уже всплывают в памяти.



Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Краткое руководство от Мольера по распознаванию лицемерия, помноженного на другие щекотливые пороки человечества, можно получить в «комедии эпохи абсолютизма и репрессий» от главного режиссера Театра кукол, обладателя премии «Золотая маска» Алексея Лелявского.

Анастасия Панкратова. Фото: Татьяна Матусевич

Кому смотреть: детям и детям вместе с родителями (подойдет для семейного просмотра)

Ближайшие даты: 23 февраля (воскресенье), 11.00 и 14.00

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Кто советует: Анастасия Панкратова, театральный критик

Комментарий Анастасии: если в семье не один ребенок, а разница между ними года три и больше, то подбор спектакля для семейного выхода в свет часто становится проблемой. Приглашенный из Санкт-Петербурга режиссер Екатерина Ложкина-Белевич предлагает постановку, которая придется по вкусу всем возрастам. На спектакль можно смело вести разновозрастных детей и даже критично настроенного главу семейства.



Фото: Анна Шарко. Предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Младшим детям понравятся забавные плоскостные куклы от художника Людмилы Скитович, ее оживающие рюкзаки и удивительная сценическая конструкция с десятком окошек и лазеек, создающая неожиданные площадки для развития истории. Старшим точно закатит рэп от главного героя Людвига про то, как он подружился с лучшей цыпочкой на свете. А еще — поможет понять родителей, ведь на сцене они увидят такого же подростка, жаждущего выйти из навязанных взрослыми рамок «правильного» поведения. Папы и мамы во многих моментах узнают себя и вволю посмеются. Легкая по форме и богатая искренними эмоциями «Тутта Карлссон…», созданная на основе известной сказки Яна Экхольма, — настоящий театральный бестселлер про истинную дружбу и первую влюбленность.

Фото: из личного архива

Кому смотреть: детям и детям вместе с родителями (подойдет для семейного просмотра)

Ближайшие даты: 22 февраля (суббота) в 11.00 и 14.00

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Кто советует: Надежда Бунцевич, театральный и музыкальный критик, редактор отдела газеты «Культура»

Комментарий Надежды: «Красная Шапочка» — это уже классика. В полном смысле слова — неустаревающая. И дело вовсе не в «раскрученном» названии всем известной сказки, неоднократно воплощенной в разных видах искусства, включая мультики. Дело — в самом спектакле. Ему почти 34 года, а он мог бы дать фору некоторым премьерам. Там есть и традиционные куклы за ширмой, и живой план артистов в масках. Такое сочетание как бы «незаметно» подготавливает зрителей (не только малышей, но и, что еще более важно, их родителей, бабушек и дедушек) к современным постановкам. И дарит огромный заряд позитива.



Фото: Анна Шарко. Предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Одна музыка чего стоит, причем это — ранняя работа Вячеслава Кузнецова, известного у нас и за рубежом своим музыкальным авангардом, крупными вокально-симфоническими полотнами, национальными балетами «Витовт» и «Анастасия», идущими в нашем Большом театре. Оказывается, этот ну очень серьезный профессор умеет еще и детские песенки писать — слова и музыку одновременно. Так что следить придется не за хитроумными сюжетными поворотами, а за их сценическим воплощением. И, поверьте, скучать будет некогда.

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