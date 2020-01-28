Никогда не были в Театре кукол? Критики советуют пять проверенных спектаклей

Театр кукол уже давно стал культурным брендом Беларуси. Наши режиссеры и художники активно работают в европейских театрах и почти каждый год оказываются в списке номинантов, а часто и победителей престижной российской премии «Золотая маска». АFISHA.TUT.BY задалась вопросом: а что посмотреть в Минске? И попросила театральных критиков посоветовать спектакли из репертуара Белорусского государственного театра кукол для взрослых и детей. Кстати, не только белорусских режиссеров.
Кто советует: Екатерина Еремина, театральный критик, сотрудник Национальной академии наук Беларуси
Комментарий Екатерины: мне кажется, «Интервью с ведьмами» Евгения Корняга придется по душе и тем, кому нравится порефлексировать над увиденным, и любителям театральных аттракционов. Это, как говорит одна из героинь, — «кофе на любой вкус». Еще на спектакль стоит сходить, чтобы увидеть, с чего начиналась работа режиссера с фольклорными, мифологическими текстами и сюжетами.
В «Интервью с ведьмами» Корняг обращается к сказкам братьев Гримм, в которых крови льется не меньше, чем в голливудском триллере. На их основе режиссер исследует непростые темы взаимоотношений женщины с матерью, роли материнской фигуры в ее жизни, желания и боязни самой стать мамой, потери ребенка и многое другое.
Пытаясь понять страшных, смешных и уязвимых героинь своей постановки, которые предстают то кровожадными палачами, то невинными жертвами, Корняг выходит в финале на совсем не «сказочный» вопрос: в чем истоки зла и можно ли его оправдать? Но серьезность тематики он упаковывает в хулиганский формат с жонглированием жанрами, образами массовой культуры и нотками готического гламура от художницы Татьяны Нерсисян. Поэтому на спектакле можно испытать разные чувства, особенно если какой-то из сюжетов срезонировал с личным опытом.
Кто советует: Алексей Стрельников, театральный критик
Комментарий Алексея: «Пансион Belvedere» — это парадоксальный спектакль: в нем вещи, которые должны вызывать у нас страх или брезгливость (смерть, старость, медицинские процедуры), показаны так, что возникает чувство умиления, доброты, гармоничности мира. Все страшное воплощено в форме ироничного отношения к жизни и к себе. В итоге страх переплавляется в ожидание чуда, любви, надежды на бессмертие. И в этой бессюжетной истории о стариках, которые живут в пансионе, ждут своего «Годо», своего конца света, ожидание настолько универсально, что нам совсем нетрудно представить себя рядом с ними или на их месте.
Но не стоит обманываться насчет того, что это легкая незатейливая история. Мне кажется, она основательно стоит на фундаменте глубоко укорененных традиций в искусстве — итальянского театра масок и неореализма в итальянском кино. Да и вообще на традиции солнечного отношения к жизни и проблемам. Поэтому итальянский спектакль в постановке режиссера Маттео Спьяцци — настоящая отдушина в каком-то очень серьезном трагичном белорусском театре.
Кто советует: Виктория Белякова, театровед, руководитель конкурса-фестиваля современной белорусской драматургии WriteBox
Комментарий Виктории: «Тартюф» Алексея Лелявского — тот редкий случай, когда можно без стыда посоветовать комедию в театре. Пьеса Мольера, написанная почти четыре века назад, крайне актуальна. Встречали мошенников под видом святош? А доверчивых глупцов, попадающих под их обаяние? Уверена, образы из реальной жизни уже всплывают в памяти.
Краткое руководство от Мольера по распознаванию лицемерия, помноженного на другие щекотливые пороки человечества, можно получить в «комедии эпохи абсолютизма и репрессий» от главного режиссера Театра кукол, обладателя премии «Золотая маска» Алексея Лелявского.
Кто советует: Анастасия Панкратова, театральный критик
Комментарий Анастасии: если в семье не один ребенок, а разница между ними года три и больше, то подбор спектакля для семейного выхода в свет часто становится проблемой. Приглашенный из Санкт-Петербурга режиссер Екатерина Ложкина-Белевич предлагает постановку, которая придется по вкусу всем возрастам. На спектакль можно смело вести разновозрастных детей и даже критично настроенного главу семейства.
Младшим детям понравятся забавные плоскостные куклы от художника Людмилы Скитович, ее оживающие рюкзаки и удивительная сценическая конструкция с десятком окошек и лазеек, создающая неожиданные площадки для развития истории. Старшим точно закатит рэп от главного героя Людвига про то, как он подружился с лучшей цыпочкой на свете. А еще — поможет понять родителей, ведь на сцене они увидят такого же подростка, жаждущего выйти из навязанных взрослыми рамок «правильного» поведения. Папы и мамы во многих моментах узнают себя и вволю посмеются. Легкая по форме и богатая искренними эмоциями «Тутта Карлссон…», созданная на основе известной сказки Яна Экхольма, — настоящий театральный бестселлер про истинную дружбу и первую влюбленность.
Кто советует: Надежда Бунцевич, театральный и музыкальный критик, редактор отдела газеты «Культура»
Комментарий Надежды: «Красная Шапочка» — это уже классика. В полном смысле слова — неустаревающая. И дело вовсе не в «раскрученном» названии всем известной сказки, неоднократно воплощенной в разных видах искусства, включая мультики. Дело — в самом спектакле. Ему почти 34 года, а он мог бы дать фору некоторым премьерам. Там есть и традиционные куклы за ширмой, и живой план артистов в масках. Такое сочетание как бы «незаметно» подготавливает зрителей (не только малышей, но и, что еще более важно, их родителей, бабушек и дедушек) к современным постановкам. И дарит огромный заряд позитива.
Одна музыка чего стоит, причем это — ранняя работа Вячеслава Кузнецова, известного у нас и за рубежом своим музыкальным авангардом, крупными вокально-симфоническими полотнами, национальными балетами «Витовт» и «Анастасия», идущими в нашем Большом театре. Оказывается, этот ну очень серьезный профессор умеет еще и детские песенки писать — слова и музыку одновременно. Так что следить придется не за хитроумными сюжетными поворотами, а за их сценическим воплощением. И, поверьте, скучать будет некогда.
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