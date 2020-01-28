ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новоселы Гродненского зоопарка

28.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

 Недавно произошло долгожданное и радостное событие – Гродненский зоопарк стал новым домом для индийского дикобраза, семейки сурикат и кошачьего лемура. Животные приехали из Парка птиц “Воробьи” (Россия).

Дикобраз поселился в павильоне “Мелкие млекопитающие”, а лемур и сурикаты – в павильоне “Обезьяны”. Дикобраз и сурикаты уже находятся на обозрении, а вот лемур будет проходить длительную адаптацию к новым условиям. Для него приготовлен огромный вольер, к которому малышу еще нужно будет привыкнуть.

Всем новоселам всего по 5-6 месяцев. Сурикаты и дикобраз пока не получили имен, а вот лемурчик уже носит гордое имя Глобус!

Новоселы Гродненского зоопарка

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Недавно произошло долгожданное и радостное событие – Гродненский зоопарк стал новым домом для индийского дикобраза, семейки сурикат и кошачьего лемура....
 
Новости дня
Новости разные
 
Никогда не были в Театре кукол? Критики советуют пять проверенных спектаклей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика