Новоселы Гродненского зоопарка

Источник материала: Ивьевский край

Недавно произошло долгожданное и радостное событие – Гродненский зоопарк стал новым домом для индийского дикобраза, семейки сурикат и кошачьего лемура. Животные приехали из Парка птиц “Воробьи” (Россия).

Дикобраз поселился в павильоне “Мелкие млекопитающие”, а лемур и сурикаты – в павильоне “Обезьяны”. Дикобраз и сурикаты уже находятся на обозрении, а вот лемур будет проходить длительную адаптацию к новым условиям. Для него приготовлен огромный вольер, к которому малышу еще нужно будет привыкнуть.

Всем новоселам всего по 5-6 месяцев. Сурикаты и дикобраз пока не получили имен, а вот лемурчик уже носит гордое имя Глобус!



