Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 28 января 2020 года, мир отмечает Международный день защиты персональных данных. Сегодня 28-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 338 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 28 января

Международный день защиты персональных данных;

Всемирный день безработных;

Павлов день (День колдунов);

День рождения дизельного двигателя;

Открытие Антарктиды;

День армии в Армении;

День демократии в Руанде.

▶ Какой праздник 28 января по церковному календарю и можно ли работать

28 января православные чтят память Павла Фивейского. Его еще зовут Павлом Отшельником или Павлом Египетским.

По преданию, Павел Отшельник из своих 113 лет прожил в отшельничестве 91 год.

Поста нет.

▶ 28 января: что можно делать, а что нельзя

На Руси люди этот день называли Днем колдунов и несчастливой датой. Народ 28 января остерегался сглаза и порчи, потому в Павлов день много молились, а также пользовались народными методами: стучали по дереву, плевали через плечо.

Считалось, что в Павлов день колдуны могут передать свои способности ученикам. И впервые отведавшим злой силы магам лучше не попадаться на глаза: так что из дому в этот день старались не выходить.

В народе говорили: "Павел день прибавил". Дни становились длиннее, ночи – короче, а весна была уже близко. В народном календаре этот день – перелом зимы.

Ребенок, родившийся 28 января, будет счастливым – если в кроватку к нему положить пучок льна.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Алена, Елена, Илона;

Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 28 января

Есть такие приметы 28 января на погоду:

ветреная погода – сулит сырой год;

звездная ночь – к хорошему урожаю льна;

звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу;

тучи с севера – к холодам;

снежный буран днем – к крепкому морозу ночью;

узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю;

звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам;

снегири защебетали ‒ к перемене погоды;

воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу;

вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 28 января

1725 – в России наступила «эпоха дворцовых переворотов»;

1813 – опубликован роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение";

1820 – кругосветная экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" открыла Антарктиду;

1855 – по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив;

1897 – инженером Р. К. Дизелем проводились и были успешно завершены испытания изобретенной им новинки – двигателя внутреннего сгорания;

1906 – в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин;

1918 – В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче–Крестьянской Красной Армии (РККА);

1921 – в Париже открыт символический монумент Неизвестному солдату (памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне) в виде Триумфальной арки;

1935 – Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты;

1986 – американский космический челнок "Челленджер" с семью членами экипажа, спустя 1 мин. 13 сек. после старта потерпел крушение;

1996 – умер Иосиф Бродский, русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.

▶ Кто из знаменитостей родился 28 января

В этот день родились такие знаменитости:

1884 – Огюст Пикар, швейцарский ученый, физик, исследователь космических лучей;

1943 – Михаил Пташук, советский и белорусский кинорежиссер, народный артист БССР;

1955 – Николя Саркози (Саркози где Надь-Боча), французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции (2007-2012);

1963 – Сергей Супонев, российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ;

1968 – Ольга Кабо, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России ("Миллион в брачной корзине", "Приморский бульвар");

1981 – Элайджа Вуд, американский киноактер, наиболее известен по роли Фродо в трилогии "Властелин колец".

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