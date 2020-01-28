⭐ Сегодня, 28 января 2020 года, мир отмечает Международный день защиты персональных данных. Сегодня 28-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 338 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 28 января
- Международный день защиты персональных данных;
- Всемирный день безработных;
- Павлов день (День колдунов);
- День рождения дизельного двигателя;
- Открытие Антарктиды;
- День армии в Армении;
- День демократии в Руанде.
▶ Какой праздник 28 января по церковному календарю и можно ли работать
28 января православные чтят память Павла Фивейского. Его еще зовут Павлом Отшельником или Павлом Египетским.
По преданию, Павел Отшельник из своих 113 лет прожил в отшельничестве 91 год.
Поста нет.
▶ 28 января: что можно делать, а что нельзя
На Руси люди этот день называли Днем колдунов и несчастливой датой. Народ 28 января остерегался сглаза и порчи, потому в Павлов день много молились, а также пользовались народными методами: стучали по дереву, плевали через плечо.
Считалось, что в Павлов день колдуны могут передать свои способности ученикам. И впервые отведавшим злой силы магам лучше не попадаться на глаза: так что из дому в этот день старались не выходить.
В народе говорили: "Павел день прибавил". Дни становились длиннее, ночи – короче, а весна была уже близко. В народном календаре этот день – перелом зимы.
Ребенок, родившийся 28 января, будет счастливым – если в кроватку к нему положить пучок льна.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Алена, Елена, Илона;
- Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 28 января
Есть такие приметы 28 января на погоду:
- ветреная погода – сулит сырой год;
- звездная ночь – к хорошему урожаю льна;
- звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу;
- тучи с севера – к холодам;
- снежный буран днем – к крепкому морозу ночью;
- узоры на окнах в виде ржаных колосьев вниз завитками – к хорошему урожаю;
- звезды с неба "сыплются" ‒ к холодам;
- снегири защебетали ‒ к перемене погоды;
- воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу;
- вороны каркают – к оттепели, запрятались – к похолоданию.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 28 января
1725 – в России наступила «эпоха дворцовых переворотов»;
1813 – опубликован роман Джейн Остин "Гордость и предубеждение";
1820 – кругосветная экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" открыла Антарктиду;
1855 – по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив;
1897 – инженером Р. К. Дизелем проводились и были успешно завершены испытания изобретенной им новинки – двигателя внутреннего сгорания;
1906 – в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин;
1918 – В.И. Ленин подписал декрет о создании Рабоче–Крестьянской Красной Армии (РККА);
1921 – в Париже открыт символический монумент Неизвестному солдату (памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне) в виде Триумфальной арки;
1935 – Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты;
1986 – американский космический челнок "Челленджер" с семью членами экипажа, спустя 1 мин. 13 сек. после старта потерпел крушение;
1996 – умер Иосиф Бродский, русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.
▶ Кто из знаменитостей родился 28 января
В этот день родились такие знаменитости:
1884 – Огюст Пикар, швейцарский ученый, физик, исследователь космических лучей;
1943 – Михаил Пташук, советский и белорусский кинорежиссер, народный артист БССР;
1955 – Николя Саркози (Саркози где Надь-Боча), французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции (2007-2012);
1963 – Сергей Супонев, российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ;
1968 – Ольга Кабо, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России ("Миллион в брачной корзине", "Приморский бульвар");
1981 – Элайджа Вуд, американский киноактер, наиболее известен по роли Фродо в трилогии "Властелин колец".
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