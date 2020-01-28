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Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

28.01.2020 07:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания миллиардера Рината Ахметова купила виллу Les Cedres во Франции за € 200 млн. Ранее особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, пишет РБК.


Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, фото: kvedomosti.com

Украинский миллиардер Ринат Ахметов, владелец инвесткомпании SCM Holdings Limited, приобрел у итальянского производителя вин и безалкогольных напитков Campari Group виллу Les Cedres во Франции.

«Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию», — говорится в заявлении SCM. Там не уточнили, будет ли Ахметов использовать особняк как частную резиденцию.

Как сообщают Bloomberg и Financial Times, сумма сделки составила € 200 млн ($ 220 млн).


Фото: supercoolpics.com

Особняк с 14 спальнями находится в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс на юго-востоке Франции. Вилла расположена на территории площадью 14 тыс. га. Она была построена в 1870 году, в 1904 году ее приобрел бельгийский король Леопольд II. В 1920-х особняк продали семье Марнье-Лапостоль, производителям коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году Campari купила Grand Marnier Group, тогда же итальянской компании перешел и особняк.

Ахметова называют самым богатым человеком в Украине. По данным Forbes, его состояние оценивается в $ 6,7 млрд. Журнал поместил его на 272 строчку в глобальном списке богатейших людей мира.

 
 
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Компания миллиардера Рината Ахметова купила виллу Les Cedres во Франции за € 200 млн. Ранее особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II.
 
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