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Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Источник материала: Tut.by
Компания миллиардера Рината Ахметова купила виллу Les Cedres во Франции за € 200 млн. Ранее особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II, пишет
Украинский миллиардер Ринат Ахметов, владелец инвесткомпании SCM Holdings Limited, приобрел у итальянского производителя вин и безалкогольных напитков Campari Group виллу Les Cedres во Франции.
«Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию», — говорится в
Как сообщают
Особняк с 14 спальнями находится в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра в регионе Прованс на юго-востоке Франции. Вилла расположена на территории площадью 14 тыс. га. Она была построена в 1870 году, в 1904 году ее приобрел бельгийский король Леопольд II. В 1920-х особняк продали семье Марнье-Лапостоль, производителям коньячного ликера Grand Marnier.
В 2016 году Campari купила Grand Marnier Group, тогда же итальянской компании перешел и особняк.
Ахметова называют самым богатым человеком в Украине. По данным
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Компания миллиардера Рината Ахметова купила виллу Les Cedres во Франции за € 200 млн. Ранее особняк принадлежал бельгийскому королю Леопольду II.
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