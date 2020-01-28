«А где чек?» Как группа таксистов борется с коллегами-нелегалами

Источник материала: Tut.by

Группа столичных таксистов решила своими методами бороться с коллегами-нарушителями. Начать решили с того, чтобы напомнить перевозчикам и ИП об использовании в работе таксометра, совмещенного с кассовым аппаратом. Парни прислали в редакцию видеоролики, в которых «пассажиры» объясняют водителям, в чем их нарушение.





Для начала коротко расскажем, о чем вообще идет речь. По закону, если вы везете пассажира за наличные, то обязаны иметь в машине кассовый аппарат, совмещенный с таксометром. Причем неважно, вызван автомобиль по телефону через диспетчера или с помощью мобильного приложения. По окончании поездки по требованию пассажира водитель должен выдать чек с этого самого таксометра. Если его нет или таксометр выключен, пассажир имеет полное право не платить за поездку. А водителя или компанию-перевозчика могут оштрафовать за нарушение правил перевозки автомобилями-такси.

— Недавно мы провели своеобразный рейд, вызвали порядка 70 машин. Лишь небольшая часть приехала с таксометрами. А один водитель-иностранец и вовсе был без прав. Как он попал в такси — загадка. Многие водители просто не понимают, что нарушают. Им дали машину, сказали можно принимать наличные, и они ездят, — рассказал нам один из участников группы. — Пока с такими водителями мы просто беседуем, разъясняем требования законодательства. При необходимости связываемся с их работодателями — компаниями-перевозчиками. Вы знаете, грамотные руководители идут на контакт. Хотя жалуются, что на покупку таксометров очередь и переоборудовать все автомобили сразу не получается. Но на тех, кто попадается повторно, мы пишем заявление в транспортную и налоговую инспекции.

К слову, иногда транспортников вызывают сразу — чтобы на месте оформить нарушение.