55-летняя австралийка стала популярной благодаря одному фото со своей дочкой

Источник материала: Tut.by

Шэрон Орвал из Мельбурна 55 лет. Недавно ее 20-летняя дочь опубликовала в инстаграме совместную фотографию с подписью: «Да, это моя мама». За несколько минут сообщение набрало почти 30 000 лайков и множество вопросов о том, как женщине удается поддерживать себя в такой форме, пишет Dail y Mail .

Чтобы хорошо выглядеть, Шэрон занимается в зале пять-шесть раз в неделю. В своем инстаграме австралийка рассказывает, что она поклонница спортзала и комбинирует силовые и кардиотренировки.