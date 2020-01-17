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55-летняя австралийка стала популярной благодаря одному фото со своей дочкой

28.01.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шэрон Орвал из Мельбурна 55 лет. Недавно ее 20-летняя дочь опубликовала в инстаграме совместную фотографию с подписью: «Да, это моя мама». За несколько минут сообщение набрало почти 30 000 лайков и множество вопросов о том, как женщине удается поддерживать себя в такой форме, пишет Daily Mail.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от HANNAH ORVAL (@hannahorval) 17 Янв 2020 в 8:30 PST

Чтобы хорошо выглядеть, Шэрон занимается в зале пять-шесть раз в неделю. В своем инстаграме австралийка рассказывает, что она поклонница спортзала и комбинирует силовые и кардиотренировки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SHARON ORVAL

 
 
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Шэрон Орвал из Мельбурна 55 лет. Недавно ее 20-летняя дочь опубликовала в инстаграме совместную фотографию с подписью: «Да, это моя мама».
 
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