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Руководителям бюджетных организаций разрешили самим сокращать штат

28.01.2020 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Руководителям бюджетных организаций разрешили самим сокращать штат

Руководители бюджетных организаций получили право сами сокращать штаты работников без сокращения объемов финансирования, а освободившиеся средства направлять на стимулирование других работников.

Постановлением Совета министров от 24 января 2020 г. №  43 расширены полномочия руководителей бюджетных организаций по определению штатной численности отдельных категорий работников.

Согласно документу, планирование расходов республиканского и местных бюджетов на оплату труда работников бюджетных организаций осуществляется в соответствии с типовыми (примерными) штатами и нормативами численности работников (в том числе выполняющих вспомогательные функции) бюджетных организаций, если иное не установлено законодательством.

Руководители бюджетных организаций в соответствии с законодательством, в том числе в сфере нормирования труда, вправе принимать решения о содержании в штате работников, выполняющих вспомогательные функции, в меньшем количестве по сравнению с их численностью, определенной в соответствии с типовыми штатами и нормативами численности.

Документом также установлено, что денежные средства, высвободившиеся в результате содержания по решению руководителя бюджетной организации работников, выполняющих вспомогательные функции, в меньшем количестве по сравнению с их численностью, определенной в соответствии с типовыми штатами и нормативами численности, направляются руководителями бюджетных организаций на осуществление данным работникам стимулирующих и компенсирующих выплат в установленном законодательством порядке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие c 1 января 2020 года.

 
 
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Руководители бюджетных организаций получили право сами сокращать штаты работников без сокращения объемов финансирования, а освободившиеся средства направлять...
 
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