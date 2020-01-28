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Руководителям бюджетных организаций разрешили самим сокращать штат
28.01.2020 09:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Руководители бюджетных организаций получили право сами сокращать штаты работников без сокращения объемов финансирования, а освободившиеся средства направлять на стимулирование других работников.
Постановлением Совета министров от 24 января 2020 г. № 43 расширены полномочия руководителей бюджетных организаций по определению штатной численности отдельных категорий работников.
Согласно документу, планирование расходов республиканского и местных бюджетов на оплату труда работников бюджетных организаций осуществляется в соответствии с типовыми (примерными) штатами и нормативами численности работников (в том числе выполняющих вспомогательные функции) бюджетных организаций, если иное не установлено законодательством.
Руководители бюджетных организаций в соответствии с законодательством, в том числе в сфере нормирования труда, вправе принимать решения о содержании в штате работников, выполняющих вспомогательные функции, в меньшем количестве по сравнению с их численностью, определенной в соответствии с типовыми штатами и нормативами численности.
Документом также установлено, что денежные средства, высвободившиеся в результате содержания по решению руководителя бюджетной организации работников, выполняющих вспомогательные функции, в меньшем количестве по сравнению с их численностью, определенной в соответствии с типовыми штатами и нормативами численности, направляются руководителями бюджетных организаций на осуществление данным работникам стимулирующих и компенсирующих выплат в установленном законодательством порядке.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие c 1 января 2020 года.
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Руководители бюджетных организаций получили право сами сокращать штаты работников без сокращения объемов финансирования, а освободившиеся средства направлять...
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