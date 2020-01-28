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Щедро! Белорусское государство окажет помощь братьям Каричам

28.01.2020 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мингорисполком опубликовал подробное приложение к столичной инвестпрограмме на 2020 год. Из нее следует, что государство потратит в этом году порядка 64,6 млн рублей на инженерные сети в строящемся суперквартале «Минск-Мир» (район бывшего аэропорта Минск-1).

В приложении указаны десятки расходных статей, из которых 22 — это работы по прокладке инженерных сетей в создаваемом массиве зданий. Если сложить планируемые расходы на текущем уровне цен, то получается названная выше сумма. В прогнозных ценах она еще больше — свыше 69 млн рублей. Ранее на это уже было потрачено примерно столько же — почти 69,4 млн.

Общая сумма, которую власти Минска решили потратить на инвестпрограмму, — 900 млн рублей. Из них 700 млн — средства столичного бюджета (в том числе это субвенции на преодоление чернобыльских последствий — около 195,5 тыс.; субвенции из республиканского дорожного фонда — примерно 3,8 млн). А еще 200 млн займут у банков. На ЖКХ и строительство хотят потратить почти 270,6 млн рублей. В эту сумму входят расходы и на инженерные сети в «Минск-Мир».

Напомним, что «Минск-Мир» — это проект DANA Holdings сербских бизнесменов братьев Каричей. В 2014 году был подписан указ №456, по которому компания Каричей «Дана Астра» стала заказчиком проектирования и строительства комплекса, распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры в объеме до $164,5 млн. Но застройщик не тратится, например, на строительство школ и детсадов (кроме одной школы и детсада на 920 и 230 мест соответственно), транспортных развязок, магистральных электро- и тепловых сетей, магистральных сетей связи и т.д.

Также решение гласит:

«...Заказчик комплекса вправе при строительстве жилых домов, входящих в состав комплекса, формировать цену объектов долевого строительства (цену договора) без ограничения прибыли».
 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком опубликовал подробное приложение к столичной инвестпрограмме на 2020 год. Из нее следует, что государство потратит в этом году порядка 64,6 млн рублей...
 
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