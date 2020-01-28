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В Горках – творческий вечер поэтессы
28.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
1 февраля в Горках состоится творческий вечер
Вечер пройдет в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства. Это улица Куйбышева, 12.
Начало в 12:00.
Вход свободный
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1 февраля в Горках состоится творческий вечер поэтессы Лидии Андреевой «Пакуль жыву, дабро нясу…». Вечер пройдет в детской школе искусств и вокально-хорового...
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