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В Горках – творческий вечер поэтессы

28.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

1 февраля в Горках состоится творческий вечер поэтессы Лидии Андреевой «Пакуль жыву, дабро нясу…».

 

В Горках – творческий вечер поэтессы

Фото Михаила Левцова

Вечер пройдет в детской школе искусств и вокально-хорового мастерства. Это улица Куйбышева, 12.

Начало в 12:00.

Вход свободный


 
 
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  1 февраля в Горках состоится творческий вечер поэтессы Лидии Андреевой «Пакуль жыву, дабро нясу…».   Вечер пройдет в детской школе искусств и вокально-хорового...
 
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