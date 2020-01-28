Можно ли посчитать пенсию выгодно?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— Выхожу на заслуженный отдых в феврале 2020 года. За какой период будет учтена моя заработная плата для назначения пенсии и можно ли включить в него наиболее выгодный мне?

Татьяна Ивановна, г. Несвиж.

Отвечает начальник управления по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома Татьяна Толстик:

— При назначении трудовой пенсии в 2019 году она исчисляется из заработка за последние 25 лет подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж работы. Указанный период увеличивается ежегодно на 1 год до фактически имеющегося у лица, обратившегося за пенсией, стажа работы. При этом в периодах работы, предпринимательской деятельности учитывается фактический заработок (доход), а за периоды иной деятельности (иные периоды), которые включены в стаж (периоды отпуска по уходу за детьми, военной службы, учебы, и др., часть вторая статьи 51 Закона) в качестве фактического заработка в расчет принимается 40 процентов средней заработной платы работников в республике за соответствующие месяцы.