Гигантский астероид летит к Земле

Источник материала: Вороновская газета





Огромный астероид диаметром примерно в километр приближается к Земле. Скорость его полета превышает 57 000 километров в час. Как сообщает НАСА, небесное тело причислено к группе «аполлонов». Они пересекают орбиту нашей планеты и потенциально опасны. Астероид должен пролететь рядом с Землей 15 февраля. Впрочем, вероятность столкновения практически отсутствует.

Дополнительная информация:

Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров и в день X подлетит на минимальное расстояние к Земле.

Астероид 163373 открыли 23 октября 1995 года. Он относится к группе «аполлонов», то есть астероидов, чьи траектории полета пересекают орбиту Земли, поэтому их считают потенциально опасными.

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