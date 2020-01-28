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Гигантский астероид летит к Земле
28.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Огромный астероид диаметром примерно в километр приближается к Земле. Скорость его полета превышает 57 000 километров в час. Как сообщает НАСА, небесное тело причислено к группе «аполлонов». Они пересекают орбиту нашей планеты и потенциально опасны. Астероид должен пролететь рядом с Землей 15 февраля. Впрочем, вероятность столкновения практически отсутствует.
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Огромный астероид диаметром примерно в километр приближается к Земле. Скорость его полета превышает 57 000 километров в час. Как сообщает НАСА, небесное тело...
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