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Гигантский астероид летит к Земле

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гигантский астероид летит к Земле

Огромный астероид диаметром примерно в километр приближается к Земле. Скорость его полета превышает 57 000 километров в час. Как сообщает НАСА, небесное тело причислено к группе «аполлонов». Они пересекают орбиту нашей планеты и потенциально опасны. Астероид должен пролететь рядом с Землей 15 февраля. Впрочем, вероятность столкновения практически отсутствует.

Дополнительная информация:
Космическое тело имеет диаметр от 440 до 990 метров и в день X подлетит на минимальное расстояние к Земле. 
Астероид 163373 открыли 23 октября 1995 года. Он относится к группе «аполлонов», то есть астероидов, чьи траектории полета пересекают орбиту Земли, поэтому их считают потенциально опасными.

tvr.by
 
 
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Огромный астероид диаметром примерно в километр приближается к Земле. Скорость его полета превышает 57 000 километров в час. Как сообщает НАСА, небесное тело...
 
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