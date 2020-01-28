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Трамп представит карту новых границ Израиля

28.01.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

План президента США Дональда Трампа в отношении Израиля и палестинцев - это шанс на мир, заявил американский лидер по прибытии премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом 27 января.

"Это возможность для мира", сказал Трамп, стоя рядом с Нетаниягу. "Мы покажем план, над которым все работали. Посмотрим, хватит ли этого. Если это так, это было бы здорово. Если этого не произойдет, то все тоже в порядке”.



Трамп, помимо прочего, планирует представить карту новых границ Израиля в рамках своего мирного плана, сообщил в понедельник газете Jerusalem Post источник, участвующий в разработке плана.

И надеется на поддержку палестинцев, пишет ru.oxu.az
 
 
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План президента США Дональда Трампа в отношении Израиля и палестинцев - это шанс на мир, заявил американский лидер по прибытии премьер-министра Биньямина...
 
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