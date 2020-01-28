Трамп представит карту новых границ Израиля

"Это возможность для мира", сказал Трамп, стоя рядом с Нетаниягу. "Мы покажем план, над которым все работали. Посмотрим, хватит ли этого. Если это так, это было бы здорово. Если этого не произойдет, то все тоже в порядке”.













Трамп, помимо прочего, планирует представить карту новых границ Израиля в рамках своего мирного плана, сообщил в понедельник газете Jerusalem Post источник, участвующий в разработке плана.





ru.oxu.az И надеется на поддержку палестинцев, пишет



