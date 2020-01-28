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Тяжелая атлетика. В пробе претендента на лицензию Олимпиады-2020 Вадима Лихорада обнаружен анаболический стероид

28.01.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Призера чемпионата мира по тяжелой атлетике 2018 года, белоруса Вадима Лихорада отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.

Информация о санкциях в отношении белорусского атлета появилась на сайте Международной федерации тяжелой атлетики.

26-летнего белоруса обвиняют в использовании анаболического стероида дегидрохлорметилтестостерона, обнаруженного в пробе спортсмена.

На время расследования он отстранен от выступлений на помосте.

На чемпионате мира 2018 года штангист завоевал бронзовую медаль. Годом позже уроженец Лиды завоевал бронзу чемпионата Европы.

Лихорад являлся претендентом на единственную белорусскую лицензию для тяжелоатлетов на Игры-2020 в Токио наряду с Андреем Арямновым, Евгением Тихонцовым и Эдуардом Зезюлиным.
 
 
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Призера чемпионата мира по тяжелой атлетике 2018 года, белоруса Вадима Лихорада отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга.
 
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