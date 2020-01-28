ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ни слезинки за первые два года». Рассказываем про юную гимнастку, которая тренирует брата

28.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Маргарите Кочетковой из Минска восемь лет, пять с половиной из них девочка занимается художественной гимнастикой. В октябре 2019 года она выиграла серебро открытого турнира по художественной гимнастике «Ритмы старого города» в Выборге. Спустя месяц заняла второе место в серебряной лиге республиканского турнира «Юная гимнастка». В ее спортивных планах — олимпийское золото. Для этого маленькая гимнастка тренируется по четыре часа шесть дней в неделю. В проекте «Спортивные принцессы» вместе с сетью магазинов «Корона» мы рассказываем о девочках, которые знают, как много нужно работать ради идеальных выступлений.


«Без мамы и папы на соревнованиях дети учатся рассчитывать на себя»

В секцию художественной гимнастики Маргарита пришла в сентябре 2014 года — в возрасте трех с половиной лет. Ее родители — спортсмены и выпускники Белорусского государственного университета физкультуры. Они уверены: к спорту ребенка нужно приучать с раннего детства, когда малыш еще толком не знает, чего хочет. Поэтому споров о том, нужен ли спорт маленькому ребенку, в семье не было. Решали только, какое направление выбрать. Сразу подумали про каратэ: Виктория и Евгений Кочетковы занимались им много лет. Но все-таки отдали дочь на художественную гимнастику. Девочка сразу же влюбилась в этот спорт и ходила на занятия, как на праздник. А дома продолжала самостоятельно отрабатывать приемы, которые показали на тренировке. Ни слезинки за первые два года. 


Через три года Маргарита участвовала в своих первых серьезных соревнованиях. Это был XI международный турнир по художественной гимнастике «Принцесса Лебедь» в украинском городе Белая Церковь. Там девочку ждал успех — второе место в своей возрастной группе. 

— Она ездила на соревнования с тренером и командой, без нас, — вспоминает мама юной гимнастки. — Спасибо современным технологиям, которые помогают даже на расстоянии оставаться на связи. Тренер сбрасывает родителям на вайбер и фотки из поездки, и видео выступлений. А дети, отправляясь на соревнования без мамы и папы, учатся рассчитывать на себя, становятся более собранными и самостоятельными.


В том же году Маргарита заняла первое место на турнире по художественной гимнастике Baby Cup в Минске.

— У нее был очень красивый номер, который назывался «Белоруска я». Все судьи поставили за него высший балл, — рассказывает Виктория. — Особенно приятно было получить «десятку» от Ирины Лепарской — главного тренера национальной команды Беларуси по художественной гимнастике. Мы очень гордимся этим номером! Марго с ним еще много раз выступала. Например, в марте 2018 года на открытии Дворца художественной гимнастики в Минске, в котором принимал участие президент.

«Победит тот, у кого голова лучше работает»

Маргарита учится во втором классе. Мало кто из ее ровесников задумывается о будущей профессии. А для юной гимнастки уже все ясно: она собирается посвятить себя тренерской работе. Возможно, на ее выбор повлиял пример родителей: отец много лет работал тренером секции каратэ, мать — учитель физкультуры.


— Конечно, она еще ребенок и не знает всех тонкостей тренерской работы, — улыбается Виктория. — Но если дочь и в самом деле решит стать тренером, мы ее поддержим. Думаю, само это желание — лучшее доказательство того, что она работала с прекрасными специалистами, которые верили в нее и не отбили охоты заниматься. Сначала Марго ходила в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва (СДЮШОР) по художественной гимнастике главного управления спорта и туризма Мингорисполкома. Ее первым тренером была Алина Гусева. Позже девочка занималась у Кристины Усс. В июне 2019 года она перешла к Дарье Микулич в СДЮШОР № 4 «Динамо». Уже через четыре месяца после этого Маргарита поехала в Выборг на турнир «Ритмы старого города» с новыми тренером, командой и программой.

— Волновались и мы, и Марго, — вспоминает Виктория. — Но поездка оказалась очень удачной: дочка привезла второе место в многоборье. И кучу ярких впечатлений от самого города. Для детей организовали прекрасную развлекательную программу, они побывали и в океанариуме, и на экскурсии в Выборгском замке.


По словам тренера Дарьи Микулич, карьера спортсмена в художественной гимнастике коротка: заканчивается к 18 годам.

— В гимнастику приходят малыши, которые не понимают, зачем они здесь, почему им нужно так страдать, когда другие ребята наслаждаются детством, — объясняет тренер. — Важно, чтобы ребенок был всесторонне развит. Самое главное — не внешние и физические данные, а то, что в голове. Если малыш умеет разговаривать, читать, считать, писать — он сможет понять, что от него требует тренер. В конце концов победит тот, у кого лучше работает голова. Я несколько лет присматривалась к Маргарите, обращала внимание на ее выступления на соревнованиях. Так что мне кажется, мы знакомы уже давным-давно. Природа сделала ей подарок в виде прекрасных физических данных. Она знает, зачем она сюда ходит, она хочет выступать — и не просто выступать, а занимать место на пьедестале. Несмотря на юный возраст, она понимает, что для этого нужно сделать.

По мнению Дарьи, для маленького спортсмена самое главное — безусловная любовь и поддержка родителей. Дом должен быть местом, куда можно прийти и пожаловаться на боль, усталость, на «злую тетку тренера».

— Ругать ребенка, разбирая видео неудачного выступления, — дело тренера. Задача родителя — пожалеть, обнять, поддержать и вовремя сказать: «У тебя все обязательно получится! Не сегодня, так завтра, через месяц. Мы в тебя верим!»

«При правильном подходе можно все успеть»

Обычный день Маргариты начинается в 6.30. Подъем, завтрак, сборы в школу. Уроки с 8.30 до 13.00. В это же время освобождается и Виктория, которая работает учителем физкультуры в школе, где учится дочь. Виктория признается: она специально устроилась в ту же школу, чтобы иметь возможность возить дочь на тренировки. У девочки есть младший брат — четырехлетний Рома. Когда декретный отпуск закончился, Виктория поняла, что ей нужна работа с графиком, который позволит подстроиться под тренировочный режим дочери. Получилось почти идеально. До тренировки гимнастка успевает пообедать и сделать уроки. Занятие идет четыре часа и включает в себя разминку, работу с хореографом и тренером. Единственный свободный день у девочки — воскресенье.


— Свободного времени и правда немного, но при правильном подходе все можно успеть, — уверена мама спортсменки. — Марго общается со школьными подружками, ходит на дни рождения. В пять лет мы поставили ее на горные лыжи, и теперь она с удовольствием гоняет по склонам. Жаль, что нынешняя зима такая бесснежная.

Уже два года Виктория ведет блог в Instagram, посвященный дочери-гимнастке. В одной из публикаций отметила: «На лыжах у Марго такая же ситуация, как и в гимнастике: работа над техникой (многократные повороты, развороты) скучна и неинтересна. Хочет гонять с ветерком с гор. И на ковре хочется всего и сразу: выступать, как старшие девочки, со всеми предметами». Скакалки, булавы, ленты, мячи, обручи вводят в тренировочный процесс постепенно. Покупают спортивный инвентарь обычно родители. И если скакалка стоит около 50 рублей, то хороший гимнастический мяч может потянуть на 80−100 долларов. Прежде чем что-то покупать, обязательно стоит обговорить с тренером все детали: вес и размеры предмета должен соответствовать нагрузке, а цвет — костюму, который создают специально под программу выступления. Наряды — самая серьезная статья расходов. Костюмы стоят от 200 долларов: они усыпаны кристаллами Swarovski, чтобы ярко переливались во время выступления.


Для смелых и амбициозных девочек сеть магазинов «Корона» выпустила коллекцию шармов, вдохновленную анимационным приключением Disney «Холодное сердце»

— Марго нравится блестеть и переливаться, она вообще очень «девочка-девочка», — рассказывает Виктория. — Она всякий раз радуется лету: можно наконец ходить в платьях и юбках. Уговорить ее надеть джинсы или спортивные брюки — та еще задачка, улыбается мама. Девочка очень любит украшения: сережки, браслеты, тонкие цепочки.

«Давай поиграем в тренировку»

Недавно отец Маргариты Евгений увлекся триатлоном и начал приобщать дочь к беговым тренировкам. Оказалось, что Маргарита просто обожает бег. За компанию с папой охотно участвует в забегах. В сентябре пробежала пятикилометровую дистанцию Минского полумарафона. Спортом увлечены не только ее родители, но и друзья. Например, подруга Даша занимается футболом, волейболом и прыжками в воду. Вместе с ней Маргарита участвовала в Beauty Run 2019 и случайно пробежала более длинную дистанцию, чем собиралась.

— Мы с Дашей зарегистрировались на дистанцию два километра, — рассказывает гимнастка. — Но не заметили указателя на трассе и в итоге пробежали пять.


Под влиянием Маргариты, гимнастикой начал заниматься и ее брат, четырехлетний Рома. Дома он постоянно просит старшую сестру: «Давай поиграем в тренировку!» — и она с удовольствием показывает упражнения и элементы. У «тренера» Маргариты появился первый ученик, и ей это нравится.

Партнер проекта:


Соберите всю коллекцию шармов по мотивам «Холодное сердце» в «Короне»! По 15 марта 2020 г. совершайте покупки в магазинах сети, не забывая про товары-партнеры, получайте наклейки и собирайте шармы бесплатно либо со скидкой за 9,99 рубля!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маргарита пришла в художественную гимнастику в три с половиной года. Ради олимпийского золота и карьеры тренера она занимается по четыре часа шесть дней в неделю....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мозыре женщину обокрали, пока она дралась с двумя парнями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика