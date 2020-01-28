«Ни слезинки за первые два года». Рассказываем про юную гимнастку, которая тренирует брата

Источник материала: Tut.by

Маргарите Кочетковой из Минска восемь лет, пять с половиной из них девочка занимается художественной гимнастикой. В октябре 2019 года она выиграла серебро открытого турнира по художественной гимнастике «Ритмы старого города» в Выборге. Спустя месяц заняла второе место в серебряной лиге республиканского турнира «Юная гимнастка». В ее спортивных планах — олимпийское золото. Для этого маленькая гимнастка тренируется по четыре часа шесть дней в неделю. В проекте «Спортивные принцессы» вместе с сетью магазинов «Корона» мы рассказываем о девочках, которые знают, как много нужно работать ради идеальных выступлений.





«Без мамы и папы на соревнованиях дети учатся рассчитывать на себя»

В секцию художественной гимнастики Маргарита пришла в сентябре 2014 года — в возрасте трех с половиной лет. Ее родители — спортсмены и выпускники Белорусского государственного университета физкультуры. Они уверены: к спорту ребенка нужно приучать с раннего детства, когда малыш еще толком не знает, чего хочет. Поэтому споров о том, нужен ли спорт маленькому ребенку, в семье не было. Решали только, какое направление выбрать. Сразу подумали про каратэ: Виктория и Евгений Кочетковы занимались им много лет. Но все-таки отдали дочь на художественную гимнастику. Девочка сразу же влюбилась в этот спорт и ходила на занятия, как на праздник. А дома продолжала самостоятельно отрабатывать приемы, которые показали на тренировке. Ни слезинки за первые два года.





Через три года Маргарита участвовала в своих первых серьезных соревнованиях. Это был XI международный турнир по художественной гимнастике «Принцесса Лебедь» в украинском городе Белая Церковь. Там девочку ждал успех — второе место в своей возрастной группе.

— Она ездила на соревнования с тренером и командой, без нас, — вспоминает мама юной гимнастки. — Спасибо современным технологиям, которые помогают даже на расстоянии оставаться на связи. Тренер сбрасывает родителям на вайбер и фотки из поездки, и видео выступлений. А дети, отправляясь на соревнования без мамы и папы, учатся рассчитывать на себя, становятся более собранными и самостоятельными.





В том же году Маргарита заняла первое место на турнире по художественной гимнастике Baby Cup в Минске.

— У нее был очень красивый номер, который назывался «Белоруска я». Все судьи поставили за него высший балл, — рассказывает Виктория. — Особенно приятно было получить «десятку» от Ирины Лепарской — главного тренера национальной команды Беларуси по художественной гимнастике. Мы очень гордимся этим номером! Марго с ним еще много раз выступала. Например, в марте 2018 года на открытии Дворца художественной гимнастики в Минске, в котором принимал участие президент.

«Победит тот, у кого голова лучше работает»

Маргарита учится во втором классе. Мало кто из ее ровесников задумывается о будущей профессии. А для юной гимнастки уже все ясно: она собирается посвятить себя тренерской работе. Возможно, на ее выбор повлиял пример родителей: отец много лет работал тренером секции каратэ, мать — учитель физкультуры.





— Конечно, она еще ребенок и не знает всех тонкостей тренерской работы, — улыбается Виктория. — Но если дочь и в самом деле решит стать тренером, мы ее поддержим. Думаю, само это желание — лучшее доказательство того, что она работала с прекрасными специалистами, которые верили в нее и не отбили охоты заниматься. Сначала Марго ходила в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва (СДЮШОР) по художественной гимнастике главного управления спорта и туризма Мингорисполкома. Ее первым тренером была Алина Гусева. Позже девочка занималась у Кристины Усс. В июне 2019 года она перешла к Дарье Микулич в СДЮШОР № 4 «Динамо». Уже через четыре месяца после этого Маргарита поехала в Выборг на турнир «Ритмы старого города» с новыми тренером, командой и программой.

— Волновались и мы, и Марго, — вспоминает Виктория. — Но поездка оказалась очень удачной: дочка привезла второе место в многоборье. И кучу ярких впечатлений от самого города. Для детей организовали прекрасную развлекательную программу, они побывали и в океанариуме, и на экскурсии в Выборгском замке.





По словам тренера Дарьи Микулич, карьера спортсмена в художественной гимнастике коротка: заканчивается к 18 годам.

— В гимнастику приходят малыши, которые не понимают, зачем они здесь, почему им нужно так страдать, когда другие ребята наслаждаются детством, — объясняет тренер. — Важно, чтобы ребенок был всесторонне развит. Самое главное — не внешние и физические данные, а то, что в голове. Если малыш умеет разговаривать, читать, считать, писать — он сможет понять, что от него требует тренер. В конце концов победит тот, у кого лучше работает голова. Я несколько лет присматривалась к Маргарите, обращала внимание на ее выступления на соревнованиях. Так что мне кажется, мы знакомы уже давным-давно. Природа сделала ей подарок в виде прекрасных физических данных. Она знает, зачем она сюда ходит, она хочет выступать — и не просто выступать, а занимать место на пьедестале. Несмотря на юный возраст, она понимает, что для этого нужно сделать.

По мнению Дарьи, для маленького спортсмена самое главное — безусловная любовь и поддержка родителей. Дом должен быть местом, куда можно прийти и пожаловаться на боль, усталость, на «злую тетку тренера».

— Ругать ребенка, разбирая видео неудачного выступления, — дело тренера. Задача родителя — пожалеть, обнять, поддержать и вовремя сказать: «У тебя все обязательно получится! Не сегодня, так завтра, через месяц. Мы в тебя верим!»

«При правильном подходе можно все успеть»

Обычный день Маргариты начинается в 6.30. Подъем, завтрак, сборы в школу. Уроки с 8.30 до 13.00. В это же время освобождается и Виктория, которая работает учителем физкультуры в школе, где учится дочь. Виктория признается: она специально устроилась в ту же школу, чтобы иметь возможность возить дочь на тренировки. У девочки есть младший брат — четырехлетний Рома. Когда декретный отпуск закончился, Виктория поняла, что ей нужна работа с графиком, который позволит подстроиться под тренировочный режим дочери. Получилось почти идеально. До тренировки гимнастка успевает пообедать и сделать уроки. Занятие идет четыре часа и включает в себя разминку, работу с хореографом и тренером. Единственный свободный день у девочки — воскресенье.





— Свободного времени и правда немного, но при правильном подходе все можно успеть, — уверена мама спортсменки. — Марго общается со школьными подружками, ходит на дни рождения. В пять лет мы поставили ее на горные лыжи, и теперь она с удовольствием гоняет по склонам. Жаль, что нынешняя зима такая бесснежная.

Уже два года Виктория ведет блог в Instagram , посвященный дочери-гимнастке. В одной из публикаций отметила: «На лыжах у Марго такая же ситуация, как и в гимнастике: работа над техникой (многократные повороты, развороты) скучна и неинтересна. Хочет гонять с ветерком с гор. И на ковре хочется всего и сразу: выступать, как старшие девочки, со всеми предметами». Скакалки, булавы, ленты, мячи, обручи вводят в тренировочный процесс постепенно. Покупают спортивный инвентарь обычно родители. И если скакалка стоит около 50 рублей, то хороший гимнастический мяч может потянуть на 80−100 долларов. Прежде чем что-то покупать, обязательно стоит обговорить с тренером все детали: вес и размеры предмета должен соответствовать нагрузке, а цвет — костюму, который создают специально под программу выступления. Наряды — самая серьезная статья расходов. Костюмы стоят от 200 долларов: они усыпаны кристаллами Swarovski, чтобы ярко переливались во время выступления.



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— Марго нравится блестеть и переливаться, она вообще очень «девочка-девочка», — рассказывает Виктория. — Она всякий раз радуется лету: можно наконец ходить в платьях и юбках. Уговорить ее надеть джинсы или спортивные брюки — та еще задачка, улыбается мама. Девочка очень любит украшения: сережки, браслеты, тонкие цепочки.

«Давай поиграем в тренировку»

Недавно отец Маргариты Евгений увлекся триатлоном и начал приобщать дочь к беговым тренировкам. Оказалось, что Маргарита просто обожает бег. За компанию с папой охотно участвует в забегах. В сентябре пробежала пятикилометровую дистанцию Минского полумарафона. Спортом увлечены не только ее родители, но и друзья. Например, подруга Даша занимается футболом, волейболом и прыжками в воду. Вместе с ней Маргарита участвовала в Beauty Run 2019 и случайно пробежала более длинную дистанцию, чем собиралась.

— Мы с Дашей зарегистрировались на дистанцию два километра, — рассказывает гимнастка. — Но не заметили указателя на трассе и в итоге пробежали пять.





Под влиянием Маргариты, гимнастикой начал заниматься и ее брат, четырехлетний Рома. Дома он постоянно просит старшую сестру: «Давай поиграем в тренировку!» — и она с удовольствием показывает упражнения и элементы. У «тренера» Маргариты появился первый ученик, и ей это нравится.

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