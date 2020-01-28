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Из «Лебяжьего» - в Таборы. Барахолка "Поле чудес" переезжает

28.01.2020 08:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торговый городок «Лебяжий» в ближайшие дни окажется на новом месте в Таборах. Однако часть рынка останется в Ждановичах. Объясняем, где теперь будет расположена барахолка «Поле чудес», а где — вещевые ряды.


Фото: администрация ТД "Ждановичи"

С 28 января рынок «Поле чудес» работает на новом месте, он переехал чуть вперед и теперь находится на бывшей автостоянке напротив стройгипермаркета Mile — это вблизи конечной остановки «ТД Ждановичи».

Количество торговых мест на площадке под блошиный рынок увеличили с 229 до 272, столики для продавцов уже расставили.

В долгосрочной перспективе «Поле чудес» переедет в Таборы, но это случится, только когда начнется реконструкция улицы Тимирязева.

А часть вещевого рынка переезжает через улицу Тимирязева — предпринимателям выделили места возле зданий «Мир моды — 1» и «Мир моды — 2».

Через несколько дней ожидается переезд всего торгового городка «Лебяжий» в деревню Таборы, что в восьми километрах от МКАД. А пока посмотрите, как выглядит будущая площадка известного рынка.


Напомним, в начале 2018 года президент отдал под жилую застройку земли рынка «Лебяжий». В мае на аукционе этот участок на 16,3 гектара за 20 миллионов рублей выкупила компания ООО «Сетко Интернешнл». Ее владельцами оказались брат основателя BNK Holding, а также один из учредителей этой компании.

BNK Holding — крупный инвестор в недвижимость Минска, компания построила бизнес-центры Galileo, Rubin Plaza, SilverTower.
 
Теги: Минск
 
 
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Торговый городок «Лебяжий» в ближайшие дни окажется на новом месте в Таборах. Однако часть рынка останется в Ждановичах. Объясняем, где теперь будет расположена...
 
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