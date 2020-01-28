



Фото: администрация ТД "Ждановичи"





С 28 января рынок «Поле чудес» работает на новом месте, он переехал чуть вперед и теперь находится на бывшей автостоянке напротив стройгипермаркета Mile — это вблизи конечной остановки «ТД Ждановичи».





Количество торговых мест на площадке под блошиный рынок увеличили с 229 до 272, столики для продавцов уже расставили.





В долгосрочной перспективе «Поле чудес» переедет в Таборы, но это случится, только когда начнется реконструкция улицы Тимирязева.





А часть вещевого рынка переезжает через улицу Тимирязева — предпринимателям выделили места возле зданий «Мир моды — 1» и «Мир моды — 2».





Через несколько дней ожидается переезд всего торгового городка «Лебяжий» в деревню Таборы, что в восьми километрах от МКАД. А пока посмотрите, как выглядит будущая площадка известного рынка.









Напомним, в начале 2018 года президент отдал под жилую застройку земли рынка «Лебяжий». В мае на аукционе этот участок на 16,3 гектара за 20 миллионов рублей выкупила компания ООО «Сетко Интернешнл». Ее владельцами оказались брат основателя BNK Holding, а также один из учредителей этой компании.





BNK Holding — крупный инвестор в недвижимость Минска , компания построила бизнес-центры Galileo, Rubin Plaza, SilverTower.



