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Мошенник убеждал граждан оформлять для него рассрочку на мобильный

28.01.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мошенник убеждал граждан оформлять для него рассрочку на мобильный
Следственный комитет РБ

Мошенник пояснял, что на себя покупку оформить не может, придумывал различные версии. Когда приходило время оплаты, потерпевшие получали уведомления о задолженностях, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета. Они связывались с молодым человеком, но тот уже был не доступен.

Установлено более 20 фактов противоправной деятельности 22-летнего жителя Гродно. Его местонахождение устанавливается, молодой человек объявлен в розыск.

Следователи обращаются к пострадавшим гражданам и всем, у кого есть информация о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить об этом по телефонам (80152) 724040 или по номеру 102. 

Мошенник убеждал граждан оформлять для него рассрочку на мобильный
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Теги: Гродно
 
 
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Подозреваемый знакомился с людьми через Интернет и в период работы таксистом. Войдя в доверие, мужчина просил оформить для него рассрочку на мобильный телефон.
 
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