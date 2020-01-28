Мошенник убеждал граждан оформлять для него рассрочку на мобильный

Источник материала: Аргументы и факты

Мошенник пояснял, что на себя покупку оформить не может, придумывал различные версии. Когда приходило время оплаты, потерпевшие получали уведомления о задолженностях, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета. Они связывались с молодым человеком, но тот уже был не доступен.

Установлено более 20 фактов противоправной деятельности 22-летнего жителя Гродно. Его местонахождение устанавливается, молодой человек объявлен в розыск.