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Следственный комитет Беларуси взаимодействует с американскими правоохранителями по ряду уголовных дел

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Следственный комитет Беларуси взаимодействует с американскими правоохранителями по ряду уголовных дел

В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 21-23 января проводился ряд совместных мероприятий с представителями Федерального бюро расследований и Налоговой службы США.

В ходе рабочих совещаний сторонами обсуждены результаты исполнения просьб об оказании правовой помощи, вопросы обмена информацией в рамках расследования уголовных дел. Белорусскими следователями и их американскими коллегами также изучены сведения, имеющиеся в распоряжении обеих сторон и представляющие ценность в контексте необходимости раскрытия преступлений в сфере высоких технологий.
 
Следственный комитет Беларуси взаимодействует с американскими правоохранителями по ряду уголовных дел
Следственный комитет Беларуси взаимодействует с американскими правоохранителями по ряду уголовных дел
 
Плодотворное сотрудничество двух сторон уже неоднократно приводило к значимым результатам: установлению лиц, причастных к совершению киберпреступлений, и их привлечению к уголовной ответственности.

Например, в ноябре 2019 года сообщалось, что в результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, была установлена причастность к совершению киберпреступлений 28-летнего жителя Гродно. Расследование данного уголовного дела продолжается, правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией. 

 
Следственный комитет Беларуси взаимодействует с американскими правоохранителями по ряду уголовных дел
Следственный комитет Беларуси взаимодействует с американскими правоохранителями по ряду уголовных дел
 
В настоящее время сотрудниками Налоговой службы США выявлена преступная сеть, причастная к незаконному возврату налогов на общую сумму более 50 млн долларов США. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Беларуси.

В рамках взаимодействия белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США.

По результатам совместных мероприятий сформирован план дальнейших действий в рамках расследования уголовных дел, по которым обе стороны осуществляют сбор информации, являющейся основой доказательственной базы.
 
sk.gov.by
 
Теги: Гродно
 
 
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В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 21-23 января проводился ряд совместных мероприятий с представителями Федерального бюро расследований и...
 
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