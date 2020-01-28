Следственный комитет Беларуси взаимодействует с американскими правоохранителями по ряду уголовных дел

Источник материала: Вороновская газета





В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси 21-23 января проводился ряд совместных мероприятий с представителями Федерального бюро расследований и Налоговой службы США.

В ходе рабочих совещаний сторонами обсуждены результаты исполнения просьб об оказании правовой помощи, вопросы обмена информацией в рамках расследования уголовных дел. Белорусскими следователями и их американскими коллегами также изучены сведения, имеющиеся в распоряжении обеих сторон и представляющие ценность в контексте необходимости раскрытия преступлений в сфере высоких технологий.







Плодотворное сотрудничество двух сторон уже неоднократно приводило к значимым результатам: установлению лиц, причастных к совершению киберпреступлений, и их привлечению к уголовной ответственности. Например, в ноябре 2019 года сообщалось, что в результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, была установлена причастность к совершению киберпреступлений 28-летнего жителя Гродно. Расследование данного уголовного дела продолжается, правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией.







В настоящее время сотрудниками Налоговой службы США выявлена преступная сеть, причастная к незаконному возврату налогов на общую сумму более 50 млн долларов США. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Беларуси. В рамках взаимодействия белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США.

По результатам совместных мероприятий сформирован план дальнейших действий в рамках расследования уголовных дел, по которым обе стороны осуществляют сбор информации, являющейся основой доказательственной базы. sk.gov.by