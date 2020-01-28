Россияне хотят видеть Беларусь в составе РФ

Согласно последнему опросу, проведенному социологами в России, граждане соседней страны не прочь видеть Беларусь в составе РФ.

По данным «Левада-центра», 28% опрошенных, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве стран, полагают, что его нужно сохранить на прежнем уровне. При этом 44% респондентов высказали мнение о том, что страны должны все же активнее сотрудничать в экономической сфере, сообщает rbc.ru .

Из опрошенных 13% высказались в пользу создания между Беларусью и РФ общего государства с единым руководством, ка аждый десятый респондент заявил, что Беларусь и вовсе должна стать частью России, войдя в ее состав.

Отметим, что буквально пару дней назад белорусский президент Александр Лукашенко рассуждал на тему сохранения нашей страной суверенитета.