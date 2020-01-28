|
Россияне хотят видеть Беларусь в составе РФ
Источник материала: БДГ
Согласно последнему опросу, проведенному социологами в России, граждане соседней страны не прочь видеть Беларусь в составе РФ.
По данным «Левада-центра», 28% опрошенных, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве стран, полагают, что его нужно сохранить на прежнем уровне. При этом 44% респондентов высказали мнение о том, что страны должны все же активнее сотрудничать в экономической сфере, сообщает
Из опрошенных 13% высказались в пользу создания между Беларусью и РФ общего государства с единым руководством, ка аждый десятый респондент заявил, что Беларусь и вовсе должна стать частью России, войдя в ее состав.
Отметим, что буквально пару дней назад белорусский президент Александр Лукашенко рассуждал на тему сохранения нашей страной суверенитета.
«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», - сказал Лукашенко 24 января
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно последнему опросу, проведенному социологами в России, граждане соседней страны не прочь видеть Беларусь в составе РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)