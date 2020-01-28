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В Пинске выбрали логотип молодежной столицы года
28.01.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске подвели итоги городского конкурса на создание логотипа "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Пинского горисполкома.
Логотип символизирует бесконечность возможностей для молодых людей. Он выполнен в виде окружности, которая состоит из семи разноцветных блоков. В центре композиции - надпись "Пинск - Молодежная столица - 2020" и герб города. "В каждом из блоков находится определенное графическое изображение - велосипедист, хоккеист, скрипичный ключ и ноты, скейтер, танцоры, краски и футболист. Они символизируют возможности, которые предоставляет Пинск каждому молодому человеку, желающему реализовать свой потенциал в самых разных сферах", - отметили в горисполкоме.
Фото pinsk.gov.by
В основу логотипа положена концепция участницы конкурса Марины Труш.
С 28 по 31 января в Пинске состоится республиканский праздник "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020", в котором примут участие талантливые молодые люди со всей страны.
Статуса молодежной столицы ранее удостаивались Барановичи, Полоцк, Могилев, Орша.
К слову, в 2019 году Пинск носил звание культурной столицы Беларуси.
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В Пинске подвели итоги городского конкурса на создание логотипа "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт...
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