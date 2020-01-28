В Пинске выбрали логотип молодежной столицы года

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске подвели итоги городского конкурса на создание логотипа "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Пинского горисполкома.





Логотип символизирует бесконечность возможностей для молодых людей. Он выполнен в виде окружности, которая состоит из семи разноцветных блоков. В центре композиции - надпись "Пинск - Молодежная столица - 2020" и герб города. "В каждом из блоков находится определенное графическое изображение - велосипедист, хоккеист, скрипичный ключ и ноты, скейтер, танцоры, краски и футболист. Они символизируют возможности, которые предоставляет Пинск каждому молодому человеку, желающему реализовать свой потенциал в самых разных сферах", - отметили в горисполкоме.





Фото pinsk.gov.by

В основу логотипа положена концепция участницы конкурса Марины Труш.

С 28 по 31 января в Пинске состоится республиканский праздник "Молодежная столица Республики Беларусь - 2020", в котором примут участие талантливые молодые люди со всей страны. Мероприятия пройдут на нескольких сценических площадках. Центральным же событием станет церемония передачи эстафеты молодежной столицы от Орши Пинску. Это произойдет 30 января в городском Доме культуры во время торжественного открытия праздника.

Статуса молодежной столицы ранее удостаивались Барановичи, Полоцк, Могилев, Орша.

К слову, в 2019 году Пинск носил звание культурной столицы Беларуси.