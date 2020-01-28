Не дотянули. Актрисы, которые метили в певицы

Источник материала: Аргументы и факты

Мы знаем много актрис с роскошными голосами, но даже имея прекрасные данные, лишь единицы из них пытаются пробиться в шоу-бизнес. Кто все-таки попробовал это сделать, хоть и не стал мегазвездой в новой для себя профессии, рассказывает "АиФ".

Ирина Климова

Вот уже много лет Ирина является актрисой театра имени Моссовета, она пришла сюда сразу после окончания Театрального училища имени Щукина в 1988 году. Правда, через пять лет уволилась и сконцентрировалась на съемках в кино, работе на телевидении и сольной карьере. В 90-е артистка записала несколько удачных песен и сняла клипы на композиции «Романс», «Детский сон» и «Я так устала ждать». Последняя даже стала названием дебютного альбома. Внешне казалось, что Ирина отлично адаптировалась в отечественном шоу-бизнесе, однако сама Климова иного мнения: «На эстраде я что-то не прижилась. Несмотря на то, что я очень люблю петь, работать в студии, заниматься аранжировками, образ жизни певицы — это не совсем мое», — рассказывала Ирина в интервью «Собеседнику». В итоге в 99-ом актриса снова вернулась в родной театр. Сегодня она в основном поет только в рамках своей драматической профессии, например в мюзиклах. Хотя в 2016 году пыталась вернуться к широкому зрителю в качестве певицы. Климова участвовала в слепых прослушиваниях пятого сезона шоу «Голос» с песней «Там нет меня». Но ни один из наставников не повернулся к актрисе. Дима Билан тактично заметил, что у Ирины «очень интересный и специфический голос», но он не понимает «как с ним работать». Леониду Агутину не понравилось исполнение конкретно взятой композиции («я был не согласен с прочтением этого произведения»). А Полина Гагарина в финале обратилась к Ирине с такими словами: «Не слушайте никого, вы удивительно красивая женщина, девушка, очень талантливая. Не это ли счастье?»

Татьяна Абрамова

Петь актриса начала еще ребенком. В родной Тюмени она с 12 лет выступала в вокально-инструментальном ансамбле под названием «Мечта» и часто выезжала с ним на гастроли и различные конкурсы. «В нашем городе мы были почти знаменитостями», — рассказывала Абрамова. Будучи ученицей 11-го класса, Татьяна дебютировала в программе «Утренняя звезда», но проиграла тогда начинающей певице Валерии. «Сами понимаете, как можно петь с Валерией и выиграть?» — объясняла свою неудачу Татьяна. Однако этот эпизод биографии не помешал ей выпустить сольный альбом «Письмо» в 1994-ом, а еще произвести впечатление на саму Алла Пугачеву на известном конкурсе «Москва — Ялта — Транзит». После номера Абрамовой Примадонна и Филипп Киркоров аплодировали ей стоя, а вслед за ними поднялся и весь зал. Увы, симпатии звезды не помогли ей занять первое место, она стала серебряным призером конкурса.

И все-таки широкий зритель больше знает Татьяну благодаря многочисленным картинам и спектаклям. Абрамова много гастролирует по стране: «Мне приятно, что я дарю людям немного радости и счастья. Не все могут поехать в Москву посмотреть спектакли, а к ним в маленькие города артисты редко приезжают. Если люди приходят в театр на комедию, они отдыхают душой, а когда выбирают спектакль серьезный, получают пищу для ума, что тоже прекрасно! Мы для людей работаем, и, когда видим отдачу, для артиста это самая большая награда», — рассказывала Татьяна в интервью «Вечерней Москве». Правда, есть и обратная сторона у профессии актрисы — вечные недосыпы и переезды. Но на них она старается не обращать внимания. Что касается певческой карьеры, то Абрамова периодически все-таки выступает, как правило, в сборных концертах со своими коллегами по цеху.

Алика Смехова

В Instagram Алика называет себя не только актрисой, но и певицей, хотя последний сольный альбом вышел у Смеховой много лет тому назад. Тем не менее, надо отдать ей должное, на счету артистки целых четыре диска, а это намного больше, чем у большинства ее коллег по цеху. Многие россияне до сих пор отлично помнят хиты исполнительницы «Не перебивай» или «Посидим-помолчим», которые она пела вместе с Александром Буйновым. Сейчас Алика, кажется, решила следовать словам одной из тех песен и «помолчать» на эстраде. Свое отсутствие в шоу-бизнесе наследница известной фамилии объясняет так: «Просто я выросла. Популярная музыка, попса — этот жанр стал мне маловат». У меня очень серьезное академическое музыкальное образование, я профессиональная певица, в отличие от тех, кто в основном выступает сегодня на эстраде. Могу петь по нотам, знаю сольфеджио, хотя сейчас вообще никто по нотам не поет«, — откровенничала Смехова с журналистом mk.ru.

Актрису с самого начала больше увлекали романсы и более «глубокая» музыка, однако в тот момент, когда Алика штурмовала шоу-бизнес, этот жанр был абсолютно непопулярен. Он и сегодня во многом проигрывает другим музыкальным направлениям. Также актрису смущал тот факт, что за свое продвижение нужно было платить большие деньги, а это в ее планы явно не входило: «Для того чтобы тебя где-то показали, надо было платить. Но я не хотела! Пусть мне за это платят, а не наоборот! В законы попсы я не вписалась», — говорила Алика в интервью.