В поисках мер по обеспечению устойчивости — Лукашенко проводит совещание по АПК Витебской области (Обновляется)

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание, на котором рассматриваются очередные предложения по исправлению ситуации в агропромышленном комплексе Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Проблемные вопросы АПК Витебской области уже обсуждались на уровне главы государства в ноябре, тогда были даны поручения для исправления ситуации.

«Первый вопрос: какие конкретные меры предлагаются? Каковы выработанные модели финансового оздоровления предприятий и, главное, что это даст в результате? — обозначил Президент ключевые вопросы для участников совещания. — В представленных материалах основной упор пока сделан на меры государственной поддержки. Если это единственное, с чем вы сюда пришли, то мы просто напрасно потратим время».

Как сообщалось, проблемные аспекты работы агропромышленного комплекса Витебской области обсуждались на совещании , которое Президент Беларуси Александр Лукашенко провел 22 ноября в Витебске. Тогда рассматривалось предложение создать в области суперкрупный холдинг, однако глава государства потребовал «идти от земли» и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры.

«Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил — твое, меньше — ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай — тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов. — Прим. БЕЛТА) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет», — подчеркнул Президент.

Кроме того, Александр Лукашенко предлагал рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.

«Речи о списании долгов быть не может» — Лукашенко требует наладить эффективную работу АПК Витебской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК Витебской области, заверив, что списания долгов для них не будет. Об этом глава государства заявил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области. «Речи о списании долгов быть не может, — подчеркнул Президент. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

Глава государства повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо существенно модернизировать. «Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия?» — отметил он. С учетом особенностей региона, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.»Главное, что сделано правильно в Витебской области, — мы пошли от потребностей, переработчиков, — сказал Александр Лукашенко. — Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги». Для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития. «Каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно, растили детей и чтобы вернуть долги», — потребовал глава государства. АПК Витебской области накопил долгов на Br3 млрд — Лукашенко требует возвратить все Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. Как решить эту проблему, обсуждали сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА. По словам премьер-министра Сергея Румаса, весь агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены. «При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике. Поэтому надо исходить из этого, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве».

https://www.belta.by