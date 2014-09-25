Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант

Баскетболист Брайант и его 13-летняя дочь

Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джанна, в воскресенье вечером по московскому времени разбились в пригороде Лос-Анджелеса на частном вертолете Sikorsky S-76. Всего в авиакатастрофе погибли 9 человек.

Этот вертолет принадлежал самому Брайанту и направлялся из округа Ориндж, где проживал 41-летний баскетболист, в Эль-Монто, где должна была пройти очередная игра его дочери Джанны Марии-Оноре. Известно, что машина находилась в воздухе 25 минут, после чего сигнал от нее пропал в районе города Калабасаса. По предварительным данным, причиной крушения стал густой туман, из-за которого вертолет врезался в гору.

RIP to a sports icon #KobeBryant and his daughter Gianna Bryant :( pic.twitter.com/qPudaIGPUe — Nur SEBA YILDIRIM (@NurSebaYldrm1) January 27, 2020

Вертолет Sikorsky S-76 Брайант приобрел еще во время игровой карьеры и регулярно использовал для передвижения: он летал на нем как на матчи НБА, так и по личным делам. Стоимость вертолета составляет примерно 6,5 млн долларов.



На месте крушения вертолета Коби Брайанта. Фото: Reuters / RINGO CHIU

Причины авиакатастрофы еще будут уточняться.

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Тайский владелец «Лестера» и его сотрудники

Последняя громкая вертолетная катастрофа с известным человеком произошла в октябре 2018 года в Великобритании. Владелец футбольного клуба «Лестер», тайский миллиардер Вишай Сривадханапрабха, разбился прямо возле домашней арены команды «Кинг Пауэр Стэдиум».

Спустя семьдесят минут после окончания матча чемпионата «Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» вертолет приземлился прямо в центре поля, чтобы забрать владельца клуба и отвезти по делам. Вместе с Вишаем на борт поднялись два его сотрудника, пилот и стюардесса. Но вертолет AgustaWestland Westland AW-169 едва поднялся в воздух и перелетел через трибуну, как тут же закрутился по спирали и рухнул на ближайшую автомобильную парковку. Все находившиеся на борту люди погибли.

По итогам расследования выяснилось, что у вертолета стоимостью 2 млн фунтов стерлингов отказал и загорелся двигатель, из-за чего пилот тут же потерял контроль и уже ничего не мог поделать. Момент подготовки к роковому взлету попал в объективы телеканала BT Sport, который вел прямую трансляцию разбора игры с экспертами. Ведущий Джейк Хамфрис даже произнес фразу: «Вы можете видеть, как хозяева улетают».

Leicester City's owner helicopter leaving the stadium after the game moments before it crashed in the club car park. (Video via BT Sport.) pic.twitter.com/Ft3aSasYsp — Mootaz Chehade (@MHChehade) October 27, 2018

Основатель и гендиректор сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free Вишай Сривадханапрабха (состояние 3,3 млрд долларов) был известен тем, что купил в 2010 году не самый известный и популярный английский клуб, вложив в него 39 млн фунтов. В сезоне-2015/16 команда впервые в своей истории стала чемпионом Англии. Примечательно, что у Вишая, как и у Брайанта, было четверо детей. Один из них — сын Айяватт — стал президентом клуба после смерти отца.

Гонщик Макрей и 5-летний сын

15 сентября 2007 года рядом с шотландским городом Ланарком на собственном вертолете разбился на тот момент лучший гонщик мира, британец Колин Макрей.

За свою карьеру он выиграл 25 заездов в ходе чемпионатов мира по ралли с 1987 по 2004 год. Его нередко сравнивали с гонщиком «Формулы-1» Михаэлем Шумахером за агрессивную и уверенную езду во время раллийных гонок. В 1998 году он был признан самым зрелищным, знаменитым и узнаваемым гонщиком на планете. Колин являлся и самым молодым чемпионом мира по раллийным гонкам за всю историю соревнований.

В день гибели Макрей лично поднял в воздух вертолет Eurocopter Ecureuil, чтобы отправиться по делам вместе с 5-летним сыном Джонни, его школьным товарищем Беном и отцом мальчика Грэмом Дунканом. Катастрофа произошла недалеко от дома Макрея. По версии следствия, пилот допустил ошибку в управлении, слишком быстро разогнав вертолет на малой высоте. Отчасти это подтвердил и видеорегистратор, заснявший часть полета. Позже выяснилось, что Макрей не имел права управлять вертолетом по причине истекшей лицензии пилота.

Гибель спортсменов во время реалити-шоу

В марте 2015 года в Аргентине произошла катастрофа с участием двух вертолетов, перевозивших участников французского реалити-шоу «Выжить обнаженным». Программа транслируется на Discovery Channel и имеет высокие рейтинги.

В тот день на борту обоих вертолетов было десять человек: два пилота и восемь участников шоу. Среди них трое являлись известнейшими французскими спортсменами. Жертвами катастрофы стали 28-летний Алексис Вастен (бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по боксу), 57-летняя бывшая яхтсменка Флоранс Арто, а также 25-летняя Камиль Мюффа (олимпийская чемпионка-2012 и неоднократная чемпионка мира и Европы по плаванию).

Авария произошла в местечке Вилья-Кастелли, когда два вертолета со съемочной группой и участниками направлялись к месту съемок. По замыслу организаторов, боксер и пловчиха должны были провести 21 день в амазонской сельве без одежды, воды и пищи.

Во время расследования выяснилось, что причиной катастрофы стали ошибки пилотов вертолетов, которые допустили опасное сближение друг с другом, в результате чего произошло столкновение в воздухе. После этого обе машины рухнули и загорелись. Выжить никому не удалось.