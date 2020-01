Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант

Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джанна, в воскресенье вечером по московскому времени разбились в пригороде Лос-Анджелеса на частном вертолете Sikorsky S-76. Всего в авиакатастрофе погибли 9 человек.

Этот вертолет принадлежал самому Брайанту и направлялся из округа Ориндж, где проживал 41-летний баскетболист, в Эль-Монто, где должна была пройти очередная игра его дочери Джанны Марии-Оноре. Известно, что машина находилась в воздухе 25 минут, после чего сигнал от нее пропал в районе города Калабасаса. По предварительным данным, причиной крушения стал густой туман, из-за которого вертолет врезался в гору.

RIP to a sports icon #KobeBryant and his daughter Gianna Bryant :( pic.twitter.com/qPudaIGPUe

Вертолет Sikorsky S-76 Брайант приобрел еще во время игровой карьеры и регулярно использовал для передвижения: он летал на нем как на матчи НБА, так и по личным делам. Стоимость вертолета составляет примерно 6,5 млн долларов.

Причины авиакатастрофы еще будут уточняться.

Последняя громкая вертолетная катастрофа с известным человеком произошла в октябре 2018 года в Великобритании. Владелец футбольного клуба «Лестер», тайский миллиардер Вишай Сривадханапрабха, разбился прямо возле домашней арены команды «Кинг Пауэр Стэдиум».

Спустя семьдесят минут после окончания матча чемпионата «Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» вертолет приземлился прямо в центре поля, чтобы забрать владельца клуба и отвезти по делам. Вместе с Вишаем на борт поднялись два его сотрудника, пилот и стюардесса. Но вертолет AgustaWestland Westland AW-169 едва поднялся в воздух и перелетел через трибуну, как тут же закрутился по спирали и рухнул на ближайшую автомобильную парковку. Все находившиеся на борту люди погибли.

По итогам расследования выяснилось, что у вертолета стоимостью 2 млн фунтов стерлингов отказал и загорелся двигатель, из-за чего пилот тут же потерял контроль и уже ничего не мог поделать. Момент подготовки к роковому взлету попал в объективы телеканала BT Sport, который вел прямую трансляцию разбора игры с экспертами. Ведущий Джейк Хамфрис даже произнес фразу: «Вы можете видеть, как хозяева улетают».