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Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант

28.01.2020 11:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант
Коби Брайант. © / Aly Song / Reuters

Баскетболист Брайант и его 13-летняя дочь 

Легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и одна из его четырех дочерей, 13-летняя Джанна, в воскресенье вечером по московскому времени разбились в пригороде Лос-Анджелеса на частном вертолете Sikorsky S-76. Всего в авиакатастрофе погибли 9 человек. 

Этот вертолет принадлежал самому Брайанту и направлялся из округа Ориндж, где проживал 41-летний баскетболист, в Эль-Монто, где должна была пройти очередная игра его дочери Джанны Марии-Оноре. Известно, что машина находилась в воздухе 25 минут, после чего сигнал от нее пропал в районе города Калабасаса. По предварительным данным, причиной крушения стал густой туман, из-за которого вертолет врезался в гору. 

Вертолет Sikorsky S-76 Брайант приобрел еще во время игровой карьеры и регулярно использовал для передвижения: он летал на нем как на матчи НБА, так и по личным делам. Стоимость вертолета составляет примерно 6,5 млн долларов. 

Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант
На месте крушения вертолета Коби Брайанта. Фото: Reuters/ RINGO CHIU

Причины авиакатастрофы еще будут уточняться.

Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант
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Тайский владелец «Лестера» и его сотрудники

Последняя громкая вертолетная катастрофа с известным человеком произошла в октябре 2018 года в Великобритании. Владелец футбольного клуба «Лестер», тайский миллиардер Вишай Сривадханапрабха, разбился прямо возле домашней арены команды «Кинг Пауэр Стэдиум». 

Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант «Пахтакор», который мы потеряли: 35 лет крупнейшей авиакатастрофе СССР

Спустя семьдесят минут после окончания матча чемпионата «Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» вертолет приземлился прямо в центре поля, чтобы забрать владельца клуба и отвезти по делам. Вместе с Вишаем на борт поднялись два его сотрудника, пилот и стюардесса. Но вертолет AgustaWestland Westland AW-169 едва поднялся в воздух и перелетел через трибуну, как тут же закрутился по спирали и рухнул на ближайшую автомобильную парковку. Все находившиеся на борту люди погибли. 

По итогам расследования выяснилось, что у вертолета стоимостью 2 млн фунтов стерлингов отказал и загорелся двигатель, из-за чего пилот тут же потерял контроль и уже ничего не мог поделать. Момент подготовки к роковому взлету попал в объективы телеканала BT Sport, который вел прямую трансляцию разбора игры с экспертами. Ведущий Джейк Хамфрис даже произнес фразу: «Вы можете видеть, как хозяева улетают». 

Основатель и гендиректор сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free Вишай Сривадханапрабха (состояние 3,3 млрд долларов) был известен тем, что купил в 2010 году не самый известный и популярный английский клуб, вложив в него 39 млн фунтов. В сезоне-2015/16 команда впервые в своей истории стала чемпионом Англии. Примечательно, что у Вишая, как и у Брайанта, было четверо детей. Один из них — сын Айяватт — стал президентом клуба после смерти отца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leicester City (@lcfc)

Гонщик Макрей и 5-летний сын

15 сентября 2007 года рядом с шотландским городом Ланарком на собственном вертолете разбился на тот момент лучший гонщик мира, британец Колин Макрей

Прерванный полет. Кто из спортсменов погиб на вертолете, как Брайант Поездка с Шумахером. Как знаменитый гонщик корреспондента «АиФ» прокатил

За свою карьеру он выиграл 25 заездов в ходе чемпионатов мира по ралли с 1987 по 2004 год. Его нередко сравнивали с гонщиком «Формулы-1» Михаэлем Шумахером за агрессивную и уверенную езду во время раллийных гонок. В 1998 году он был признан самым зрелищным, знаменитым и узнаваемым гонщиком на планете. Колин являлся и самым молодым чемпионом мира по раллийным гонкам за всю историю соревнований. 

В день гибели Макрей лично поднял в воздух вертолет Eurocopter Ecureuil, чтобы отправиться по делам вместе с 5-летним сыном Джонни, его школьным товарищем Беном и отцом мальчика Грэмом Дунканом. Катастрофа произошла недалеко от дома Макрея. По версии следствия, пилот допустил ошибку в управлении, слишком быстро разогнав вертолет на малой высоте. Отчасти это подтвердил и видеорегистратор, заснявший часть полета. Позже выяснилось, что Макрей не имел права управлять вертолетом по причине истекшей лицензии пилота. 

Гибель спортсменов во время реалити-шоу

В марте 2015 года в Аргентине произошла катастрофа с участием двух вертолетов, перевозивших участников французского реалити-шоу «Выжить обнаженным». Программа транслируется на Discovery Channel и имеет высокие рейтинги. 

В тот день на борту обоих вертолетов было десять человек: два пилота и восемь участников шоу. Среди них трое являлись известнейшими французскими спортсменами. Жертвами катастрофы стали 28-летний Алексис Вастен (бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по боксу), 57-летняя бывшая яхтсменка Флоранс Арто, а также 25-летняя Камиль Мюффа (олимпийская чемпионка-2012 и неоднократная чемпионка мира и Европы по плаванию). 

Авария произошла в местечке Вилья-Кастелли, когда два вертолета со съемочной группой и участниками направлялись к месту съемок. По замыслу организаторов, боксер и пловчиха должны были провести 21 день в амазонской сельве без одежды, воды и пищи. 

Во время расследования выяснилось, что причиной катастрофы стали ошибки пилотов вертолетов, которые допустили опасное сближение друг с другом, в результате чего произошло столкновение в воздухе. После этого обе машины рухнули и загорелись. Выжить никому не удалось.

 
 
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Смерть легенды баскетбола Коби Брайанта потрясла весь мир. "АиФ" вспоминает, кто еще из звезд спорта разбивался в авиакатастрофах на вертолетах во время частных...
 
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