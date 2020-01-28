Невероятно, но факт: 80 из 82 нарушителей ПДД на могилевской трассе отделались устными замечаниями от ГАИ









А сейчас ГАИ озвучила результаты, и они удивляют: еще никогда ранее ГАИ не была такой, как сейчас.





Судите сами. Отчет ГАИ после таких акций обычно такой: столько-то выявили пьяных водителей, столько-то "бесправников", наибольшее количество - авто без техосмотра. Но не в этот раз.





Сейчас ГАИ сообщила, что в результате контроля за дорожным движением, которое длилось 24-26 января, выявлено 82 нарушения ПДД, из которых:





- по ст.18.19 КоАП РБ за управление транспортным средством, не имея права управления, - 2.





А что же остальные 80? А по 80 нарушениям в соответствии со ст.9.1 ПИКоАП вынесены устные замечания. Вот так: пожурили и отпустили! Когда такое было?





Что за этим стоит? Как не вспомнить декабрьские выступления президента Лукашенко, посвященные применению мер административной ответственности (об этом можно прочитать здесь и здесь).



