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Невероятно, но факт: 80 из 82 нарушителей ПДД на могилевской трассе отделались устными замечаниями от ГАИ

28.01.2020 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувшие пятницу и выходные ГАИ Минской области провела массированную отработку трассы М4 Минск - Могилев. Мероприятие прошло на территориях Минского, Червенского и Березинского районов.



А сейчас ГАИ озвучила результаты, и они удивляют: еще никогда ранее ГАИ не была такой, как сейчас.

Судите сами. Отчет ГАИ после таких акций обычно такой: столько-то выявили пьяных водителей, столько-то "бесправников", наибольшее количество - авто без техосмотра. Но не в этот раз.

Сейчас ГАИ сообщила, что в результате контроля за дорожным движением, которое длилось 24-26 января, выявлено 82 нарушения ПДД, из которых:

- по ст.18.19 КоАП РБ за управление транспортным средством, не имея права управления, - 2.

А что же остальные 80? А по 80 нарушениям в соответствии со ст.9.1 ПИКоАП вынесены устные замечания. Вот так: пожурили и отпустили! Когда такое было?

Что за этим стоит? Как не вспомнить декабрьские выступления президента Лукашенко, посвященные применению мер административной ответственности (об этом можно прочитать здесь и здесь). 
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В минувшие пятницу и выходные ГАИ Минской области провела массированную отработку трассы М4 Минск - Могилев. Мероприятие прошло на территориях Минского,...
 
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