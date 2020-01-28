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Запасы готовой продукции белорусских предприятий продолжают расти

28.01.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Запасы готовой продукции белорусских предприятий продолжают расти

На 1 декабря 2019 года запасы готовой продукции белорусских предприятий составили 5,3 млрд рублей, увеличившись более чем на 15% с начала года.

Как говорится Аналитическом обозрении Национального банка "Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь", за январь-ноябрь 2019 года запасы готовой продукции на складах организаций промышленности увеличились на 804,2 млн рублей и на 1 декабря 2019 года составили 5,3 млрд рублей. Рост составил 15,1%.

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в январе-ноябре 2019 года составило 68,3% и увеличилось на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (в январе-ноябре 2018 года - 60,3%).

 
 
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На 1 декабря 2019 года запасы готовой продукции белорусских предприятий составили 5,3 млрд рублей, увеличившись более чем на 15% с начала года.
 
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