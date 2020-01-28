Стартовал республиканский конкурс буктрейлеров

Источник материала: Горецкий вестник

Могилевский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет 28 января 2020 года о старте областного этапа творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана».





Конкурс состоит из следующих этапов:

I этап посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне с 28 января по 20 марта 2020 года:

— районный (городской) с 28 января по 28 февраля 2020 года;

— областной со 2 по 20 марта 2020 года.

II этап посвященный Году малой Родины с 11 мая по 20 июля 2020 года:

— районный (городской) с 11 мая по 11 июня 2020 года;

— областной с 22 июня по 20 июля года.

К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте

от 14 до 31 года, в следующих категориях: школьная, учащаяся, студенческая или работающая молодежь.

Участником в конкурсе становится молодой человек, творческая группа (не более 10 человек), все участники творческой группы должны соответствовать возрастным критериям (школьная, учащаяся, студенческая или работающая молодежь), оформить и сдать как минимум одну творческую работу.

Количество работ, представленных на конкурс одним участником или творческой группой, не должно превышать 3 (три) видеоролика в каждой категории, снятых по трем разным произведениям литературы.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить в районный комитет ОО «БРСМ» следующие материалы:

— заявку на участие, подписанную автором в формате .pdf ;

— буктрейлер (загруженный на любой файлообменный сервис

GoogleДиск, YandexDisk и т.д.) в виде активной ссылки для скачивания.

Буктрейлеры создаются на основании следующих категорий литературы:

I этап – книги о Великой Отечественной войне;

II этап – книги белорусских авторов

Требования к буктрейлеру:

— видеоролики могут быть выполнены в любой мультимедийной форме: короткий фильм, анимация. Приветствуется применение различных художественных средств выразительности: стихотворения, проза, звуковое сопровождение, фрагменты из фильмов, снятые по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов и др.;

— творческие работы представляются на конкурс в форматах .mpeg4, .mpeg, .avi с разрешением не менее 1280х720 pix;

— продолжительность буктрейлера не более 1 минуты 30 секунд;

— участник должен представить авторскую работу.

За дополнительной информацией обращаться по телефону +375 (29) 569-04-28.