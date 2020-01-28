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Стартовал республиканский конкурс буктрейлеров
28.01.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Могилевский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет 28 января 2020 года о старте областного этапа творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана».
Конкурс состоит из следующих этапов:
I этап посвященный 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне с 28 января по 20 марта 2020 года:
— районный (городской) с 28 января по 28 февраля 2020 года;
— областной со 2 по 20 марта 2020 года.
II этап посвященный Году малой Родины с 11 мая по 20 июля 2020 года:
— районный (городской) с 11 мая по 11 июня 2020 года;
— областной с 22 июня по 20 июля года.
К участию в конкурсе допускаются молодые люди в возрасте
Участником в конкурсе становится молодой человек, творческая группа (не более 10 человек), все участники творческой группы должны соответствовать возрастным критериям (школьная, учащаяся, студенческая или работающая молодежь), оформить и сдать как минимум одну творческую работу.
Количество работ, представленных на конкурс одним участником или творческой группой, не должно превышать 3 (три) видеоролика в каждой категории, снятых по трем разным произведениям литературы.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в районный комитет ОО «БРСМ» следующие материалы:
— заявку на участие, подписанную автором в формате .pdf ;
— буктрейлер (загруженный на любой файлообменный сервис
Буктрейлеры создаются на основании следующих категорий литературы:
I этап – книги о Великой Отечественной войне;
II этап – книги белорусских авторов
Требования к буктрейлеру:
— видеоролики могут быть выполнены в любой мультимедийной форме: короткий фильм, анимация. Приветствуется применение различных художественных средств выразительности: стихотворения, проза, звуковое сопровождение, фрагменты из фильмов, снятые по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов и др.;
— творческие работы представляются на конкурс в форматах .mpeg4, .mpeg, .avi с разрешением не менее 1280х720 pix;
— продолжительность буктрейлера не более 1 минуты 30 секунд;
— участник должен представить авторскую работу.
За дополнительной информацией обращаться по телефону +375 (29) 569-04-28.
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Могилевский областной комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» объявляет 28 января 2020 года о старте областного этапа...
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