Лидер минского «Динамо» сделал тату, чтобы защищаться от демонов и привидений

Источник материала: Tut.by

Лучший бомбардир минского «Динамо» Райан Спунер верит в демонов и привидений. В интервью «Прессболу» он даже рассказал, что сделал татуировку, чтобы защищаться от них.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Что означает татуировка на твоей руке?

— Смотри, здесь указан год рождения — 1992. Семейный герб с инициалами родителей, сестер и моими собственными. Компас в виде канадского флага со стрелкой, указывающей на север, что означает «смотри вперед и не оглядывайся». Цитата из Библии. Ангел-хранитель с крестом. А еще гаргулья, защищающая от нечистой силы.

— Ты в это веришь?

— В существование демонов и привидений — да. Мои родители с этим сталкивались. Например, кресло-качалка в комнате вдруг начинает двигаться, хотя на ней никто не сидит. Или двери сами открываются и закрываются. Кто-то тебя толкает, оборачиваешься — рядом никого. Сейчас такие истории происходят реже. Обычно в старых домах, которые строились на месте кладбищ и так далее.

Я и сам, играя за «Провиденс Брюинз», жил в отеле Biltmore, о котором говорят, что там живут привидения. Один раз мы с одноклубником хотели подняться на крышу, где в прошлом вроде как поклонялись дьяволу, приносили в жертву цыплят и так далее. Но выход был закрыт — охранник с рецепции пришел и сказал: «Ничего в гостинице не ищите. Добром это не закончится». Мы вернулись в номер. Ночью мой сосед во сне стал вдруг звать на помощь. Я подошел к нему, но ничего не заметил. А он вдруг схватил что-то на груди и оттолкнул. Проснувшись, товарищ рассказал, что почувствовал, как кто-то сидит на его груди и душит его. Потом мы прочли в интернете, что многие люди жаловались на то же самое.

В другой раз я ночевал в этом отеле один. Специально закрыл дверь на защелку на ночь. А когда проснулся — она была открыта. Все, с меня хватило. Больше туда ни ногой. Вроде как в Biltmore в свое время провели полицейский рейд и убили четырех человек. Говорят, привидения — духи тех людей. Многие, конечно, считают все это чепухой. Но я верю…