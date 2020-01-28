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Непрошенный гость: в Несвиже легковушка снесла забор и въехала в дом
Источник материала: Партизан
В Несвиже 27 января на улице Энгельса около 23.30 произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель на высокой скорости при повороте не справился с управлением и въехал в забор дома.
Обстоятельства выясняются
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В Несвиже 27 января на улице Энгельса около 23.30 произошло ДТП.
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