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Он просто невероятен! Федерер отыграл 7 матчболов и вышел в полуфинал Australian Open

28.01.2020 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третья ракетка мира Роджер Федерер в четвертьфинале Australian Open обыграл Тенниса Сандгрена – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

В четвертом сете Федерер отыграл семь матчболов, в том числе тройной на тай-брейке. Шесть из них были на его подаче, пишет sports.ru. Федерер уже отыгрывал столько матч-пойнтов во встрече со Скоттом Дрейпером в Цинциннати-2003. Больше он не отыгрывал никогда.

За счет этой победы Федерер вышел в 46-й полуфинал на «Больших шлемах» и обновил собственный рекорд мужского тенниса. Но на этом турнире он впервые в карьере вышел в 1/2 «Шлема», не встретив ни одного соперника из топ-40. По ходу турнира он обыграл:

  • №75 Стива Джонсона;
  • №41 Филипа Краиновича;
  • №47 Джона Миллмана;
  • №67 Мартона Фучовича;
  • №100 Сандгрена.

Федереру сейчас 38 лет и 178 дней, и он стал самым возрастным полуфиналистом Australian Open с 1977-го, когда в четверку лучших вошел 42-летний Кен Роузуолл.

За финал швейцарец сыграет с Новаком Джоковичем или Милошем Раоничем.

 
 
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Он стал самым возрастным полуфиналистом турнира с 1977 года.
 
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