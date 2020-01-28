Белорусские мухтары: служебные собаки раскрывают сотни преступлений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Острый нюх и феноменальная выносливость. Они ищут людей, задерживают злоумышленников и помогают раскрыть преступления. Все это о служебных собаках. В кинологическом центре Департамента охраны МВД Беларуси тренируют псов, способных обезвредить преступника одним своим видом. В этом убедилась Ольга Баранова.

Амис с радостью обнимается и без команды. Со своим хозяином Ярославом он с рождения вот уже четыре года. Поэтому пес и кинолог не напарники, а друзья. На их счету уже два раскрытых уголовных дела. Но Ярослав уверен: это только начало, ведь питомец – настоящий трудоголик.

«Холерик. Он у меня непоседа. Не может совершенно сидеть на месте – только работать и работать! Вот, например, когда нужно преодолевать полосу препятствий, он с криком с воем такой! Давай скорее. Он всегда хочет быть первым», – говорит милиционер-кинолог группы задержания Ярослав Подмосковный.

Одна команда, и Амис перестает быть милой собакой. Готов без лишних сантиментов вцепиться в преступника.

Сейчас на мне защитный костюм. Он весит примерно 15 килограммов. Тяжеловато перемещаться. Вот такая маска тоже обязательна. Ну, что, почувствую себя в роли условного преступника. Вот это хватка! Видели?! Чувствовалось даже через этот костюм. Собака ее ослабила только после того, как услышала команду кинолога.

В этот кинологический центр сотрудники департамента охраны со своими собаками приезжают со всей Беларуси. Начальный курс подготовки длится четыре месяца. Но на службу берут не всех четвероногих. Тут дело в темпераменте: например, холерики и сангвиники лучше поддаются дрессуре и ладят с людьми. Важна и порода.

«В нашей службе наиболее предпочтительные немецкие овчарки, восточноевропейские и бельгийские. У них наиболее подходящие качества для нашей службы: это неприхотливость, выносливость, достаточная гибкость и пластичность в дрессировке», – отметил преподаватель учебного отдела кинологического центра департамента МВД Беларуси Дмитрий Ярошук.

После общего курса псов делят по специализациям: караульные для охраны, розыскные для поиска. Этих учат работать по следу и находить определенный запах, который указал кинолог. А нос собаки способен различить до двух миллионов ароматов.

«Нюх у собак, конечно, безупречен. В мире вот много приборов всяких там придумывают, но что-то лучше собачьего носа не придумали. Он уникален», – уверен старший преподаватель учебного отдела кинологического центра департамента МВД Беларуси Александр Шкробот.

Игра и лакомство – это все, что нужно, чтоб научить собаку идти по запаху. Схема проста: нашел – получил вкусненькое или любимую игрушку. У многих именно она – главный стимул.

Карьера у служебных собак длится в среднем восемь лет, потом – заслуженный отдых. Как правило, они остаются жить у своих кинологов – уже в качестве любимых домашних животных.