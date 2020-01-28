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Карельская лайка: в России утвердили новую породу собак

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Карельская лайка: в России утвердили новую породу собак

Надежный напарник и отличный охотник. В России утвердили новую породу собак – карельскую лайку, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Владимир Школьников.

Десятилетиями эти рыжие охотники помогали человеку находить в лесу мелкую дичь, которую заметить там не так просто. Многие сравнивают карельскую лайку с лисицей, похожи они не только окрасом, но и размером, и даже весом. 

В России карельскую лайку долго считали шпицем. Кинологи страны спорили 14 лет. Всему виной трудности перевода.

«Российская кинологическая федерация заключила договор с финским Cannel-клубом, где те же собаки, но у них в родословных записано «Suomen Pesticorva» – финская остроухая», – рассказала заводчица, эксперт-кинолог Елена Безрукова. 

«Карелка», «Остроушка» или до недавнего времени финский шпиц  – самая маленькая из лаек. Собаки очень умные, дома спокойные. Но в лесу превращаются в азартных охотников. И куницу, и птицу, и кабана карельская лайка легко выследит в лесу и подаст хозяину сигнал. Атлант – опытный охотник и надежный напарник, который может и от медведя защитить.

«Я вышел на медведицу с тремя медвежатами. Эта собака дала понять мне, что там медведь! Встреча с медведицей с медвежатами очень опасна, потому что она может покалечить человека. Так как пес предупредил меня, я не вышел непосредственно на медведицу, и она благополучно ушла в лес», – рассказал охотник Владимир Корчаков.

В российской кинологической федерации решили, что именно охотничьи качества отличают карельскую лайку от финского шпица. Его эксперты называют декоративной породой.  

mir24.tv
 
 
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Надежный напарник и отличный охотник. В России утвердили новую породу собак – карельскую лайку, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Владимир Школьников....
 
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