Карельская лайка: в России утвердили новую породу собак

Источник материала: Вороновская газета





Надежный напарник и отличный охотник. В России утвердили новую породу собак – карельскую лайку, передает корреспондент телеканал « МИР 24» Владимир Школьников.

Десятилетиями эти рыжие охотники помогали человеку находить в лесу мелкую дичь, которую заметить там не так просто. Многие сравнивают карельскую лайку с лисицей, похожи они не только окрасом, но и размером, и даже весом.

В России карельскую лайку долго считали шпицем. Кинологи страны спорили 14 лет. Всему виной трудности перевода.

«Российская кинологическая федерация заключила договор с финским Cannel-клубом, где те же собаки, но у них в родословных записано «Suomen Pesticorva» – финская остроухая», – рассказала заводчица, эксперт-кинолог Елена Безрукова.

«Карелка», «Остроушка» или до недавнего времени финский шпиц – самая маленькая из лаек. Собаки очень умные, дома спокойные. Но в лесу превращаются в азартных охотников. И куницу, и птицу, и кабана карельская лайка легко выследит в лесу и подаст хозяину сигнал. Атлант – опытный охотник и надежный напарник, который может и от медведя защитить.

«Я вышел на медведицу с тремя медвежатами. Эта собака дала понять мне, что там медведь! Встреча с медведицей с медвежатами очень опасна, потому что она может покалечить человека. Так как пес предупредил меня, я не вышел непосредственно на медведицу, и она благополучно ушла в лес», – рассказал охотник Владимир Корчаков.

В российской кинологической федерации решили, что именно охотничьи качества отличают карельскую лайку от финского шпица. Его эксперты называют декоративной породой.

mir24.tv