Власти разрешили досрочно тратить семейный капитал на жилье. Что для этого нужно сделать

Источник материала: Tut.by

Программу семейного капитала в Беларуси продлили до 2024 года и одновременно расширили список товаров и услуг, на которые эти деньги можно потратить досрочно. Среди них — медицинские услуги , образование и улучшение жилищных условий. В связи с этим Министерство архитектуры и строительства утвердило новую инструкцию о том, на что именно можно досрочно использовать семейный капитал и как это сделать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно документу, семейный капитал можно использовать досрочно независимо от даты его назначения полностью или по частями на следующие цели:

строительство (реконструкция) жилого помещения в составе организации застройщиков;

строительство (реконструкция) жилого помещения на основании договора создания объекта долевого строительства;

строительство (реконструкция) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме хозяйственным либо подрядным способом;

приобретение жилого помещения, в том числе жилого помещения, строительство которого осуществлялось по государственному заказу;

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.

После того как ребенку, после появления которого был назначен семейный капиталЮ исполнится 18 лет, эти деньги помимо вышеперечисленных целей также можно будет использовать на:

капитальный ремонт и реконструкцию жилого помещения, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек;

погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на капитальный ремонт жилого помещения, и выплату процентов за пользование им;

погашение займа, предоставленного организацией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им.

Семейный капитал можно использовать только в безналичной форме. Чтобы сделать это досрочно, нужно обратиться в подразделение Беларусбанка, в котором осуществляются операции по депозитам семейного капитала с заявлением о досрочном распоряжении капиталом и соответствующими документами. После этого банк перечислит семейный капитал на счета соответствующих юридических или физических лиц, в том числе ИП.

По сумме, выделяемой из семейного капитала, есть ограничения. Она не может превышать сумму, которая необходима согласно предоставленным документам (например, остаточную стоимость строительства, стоимость капитального ремонта, остаточную задолженность по кредиту и так далее).

С начала года семьи активно обращаются за досрочным использованием семейного капитала. По данным Минтруда, на 1 декабря прошлого года в стране был оформлен 76 871 депозитный счет на семейный капитал на общую сумму 768,71 миллиона долларов.