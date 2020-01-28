В России камера «поймала» старый Opel и Solaris на скорости более 300 км/ч. Но они столько не могут

Источник материала: Tut.by

В Белгородской области (Россия) водители Hyundai Solaris и старого универсала Opel получили штрафы за превышение скорости на более чем 200 км/ч. Об этом пишут в сообществе rd-forum .

Участники сообщества выложили сканы постановлений от ГИБДД, согласно которым водитель Opel Astra Caravan превысил скорость на 214 км/ч, ехав 304 км/ч, где разрешено 90 км/ч. Второй водитель, двигаясь на Hyundai Solaris, разогнался до 313 км/ч, превысив на 223 км/ч. Оба получили штраф в 5000 российских рублей (около 80 долларов).

Стоит отметить, что максимальная скорость этих автомобилей в топовых комплектациях не превышает и 200 км/ч.









Один из водителей попытался оспорить постановление, однако в ГИБДД ответили отказом. Согласно российским законам, принцип презумпции невиновности на административные правонарушения, зафиксированные автоматическими комплексами, не распространяется. Следовательно, обязанность доказательства невиновности лежит на лице, которое привлекли к ответственности. При этом в Госавтоинспекции пообещали проверить камеры, зафиксировавшие скорость свыше 300 км/ч.