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Брата Ники Минаж посадили на 25 лет за изнасилование 11-летней падчерицы

28.01.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

41-летний Джелани Мараж признан виновным в неоднократных изнасилованиях своей 11-летней падчерицы в 2015 году. Брата известной американской певицы Ники Минаж приговорили к четверти века лишения свободы. Он будет отбывать срок в нью-йоркской тюрьме, передает TMZ.


Фото: SplashNews.com

Мужчине предъявили обвинения еще в апреле 2016 года, а впервые он предстал перед судом в ноябре 2017-го. Бывшая падчерица Джелани Минаж предоставила против него показания в суде и обвинила его в изнасиловании. По словам девочки, он принуждал ее к сексу каждые четыре дня, а иногда и по два раза в день, когда находился с ней в доме наедине. 

Адвокаты Маража уверяли, что дело сфабриковано и является инструментом в схеме вымогательства матери девочки, которая не знала о происходящем в ее семье.

Однако присяжные вынесли обвинительный вердикт. В качестве свидетеля выступил брат жертвы, которому было восемь лет. Школьник рассказал, что видел, как Джелани приставал к его сестре, когда они были полураздеты.

 
 
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