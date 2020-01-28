ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко - о списании долгов АПК: Долг платежом красен!

28.01.2020 12:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня у Лукашенко совещание по ситуации в АПК Витебской области.



"Мы давно говорили, что сельское хозяйство Витебской области нужно модернизировать. Но ни один из составов правительства дальше разговоров не пошёл. Главный нерешенный вопрос - что мы будем возделывать в Витебской области, зоне критического земледелия?", - поставил перед правительством вопрос Лукашенко.

"Всем нужно напрячься и работать! У нас разные люди есть, но всем нужно это понять. Тех, кто ещё этого не понял - заставить работать. Но железное при этом правило - вовремя платить зарплату! И помогать тем, кто нуждается, многодетным семьям, например", - заявил Лукашенко на совещании.


Во время совещания Лукашенко также прокомментировал предложения премьер-министра Сергея Румаса по модернизации АПК области:

"Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! Речь может идти только о какой-то отдушине, чтобы могли свежего воздуха глотнуть. И каждый год — контроль программы. Чтобы люди достойно жили, растили детей", — цитирует Лукашенко Пул первого.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у Лукашенко совещание по ситуации в АПК Витебской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Наши 19-летние дети - молодежь, и мы, сорокалетние, - тоже молодежь. Мы все не хотим взрослеть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика