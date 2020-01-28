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В Минске выпустили книгу «Гісторыя беларускай фатаграфіі», но к ней появилось много претензий

28.01.2020 12:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Совсем недавно в Беларуси вышла книга под названием «Гісторыя беларускай фатаграфіі». Кураторы этого проекта – Антонина Стебур и Анна Самарская выразили цель издания примерно так: «Галоўнай даследчай ідэй праекта стала ўключэнне выключаных імёнаў і падзей, а таксама разуменне, што сама фатаграфія заўсёды ўпісана ў шырокі гістарычны, сацыяльны, палітычны, ідэалагічны, эканамічны кантэкст». 

Книга готовилась около трех лет. В ней 625 фото, 57 текстов и 360 страниц. Презентация книги случилась 25 января в минском Дворце искусств. Всего существует 200 экземпляров, и каждый стоит 100 BYN – купить можно в том же Дворце.

После презентации публика стала делиться впечатлениями в соцсетях – и тут проект столкнулся с довольно жесткой критикой (хотя, конечно, слова поддержки тоже звучат).

Почему критикуют книгу

Претензии разные. К примеру, фотограф и фотокритик Валерий Ведренко посчитал, что название неправдиво – поскольку работа не охватывает действительно всю историю беларуской фотографии и не разделяет её на художественную, коммерческую и репортажную. Также он отметил, что на подготовку таких проектов нужны не три года, а 33 – иначе результат выглядит как «попытка объять необъятное».

Юрист Мария Колесова-Гудилина написала пост о том, что авторы книги пренебрегли авторским правом. Так, не все фотохудожники, чьи работы были включены в книгу, дали на это свое разрешение. Не все фото подписаны. А уникальный номер книжного издания (ISBN), как заметила Колесова-Гудилина, «украли» «Илиады» Гомера издательства «Азбука». Также она отметила, что самиздат не имеет права продаваться в магазинах.

В свою очередь репортажный фотограф Алексей Матюшков разочаровался, что в «Гісторыi беларускай фатаграфіі» нет классиков документальной фотографии.

Похожу точку зрения выразил фотограф Дмитрий Брушко: с его слов, в книге напрочь отсутствует фотожурналистика, а значит и история Беларуси – тоже. «Мне сложно это принять, что в очередной раз наша такая удобная «фототусовочка» делает одни и те же ошибки, которые могут привести утрате критически важных фотоархивов. Потеряв эти архивы, искусство Беларуси будет выглядеть еще бледнее, чем сейчас».

Справедливости ради: есть и те, кто поддерживает создателей книги и считает претензии необоснованными. А есть и те, кто просто иронизирует.

 
 
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Совсем недавно в Беларуси вышла книга под названием «Гісторыя беларускай фатаграфіі». Кураторы этого проекта – Антонина Стебур и Анна Самарская выразили цель...
 
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