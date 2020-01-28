ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти рассматривают вопрос о более мягких вариантах исполнения "воинского долга"

28.01.2020 12:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

олодым специалистам из сферы сельского хозяйства могут предоставить отсрочку от армии, также не исключен вариант, что некоторые категории граждан будут проходить военную службу не сразу год-полтора, а каждый год по 1,5-2 месяца.

Власти рассматривают вопрос о более мягких вариантах исполнения "воинского долга"
На сегодняшнем совещании у Лукашенко профильные чиновники вносли предложение: отсрочка от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельхозсферы. 

Как передает Пул Первого, Лукашенко тут же вспомнил своё давнее поручение: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5-2 месяца (из сферы АПК - зимой, всем остальным - летом). То есть в оптимальный период отлучаться на военную подготовку. И реально научить - хотя бы в территориальной обороне служить при необходимости. 

Этот вопрос на совещании обсудили с вердиктом: проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.


Не исключено, что такая реформа в армии может быть связана с огромным количеством желающих "откосить" от армии и с многчисленными фактами дедовщины и самоубийств призывников, в том числе крайне подозрительными.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
олодым специалистам из сферы сельского хозяйства могут предоставить отсрочку от армии, также не исключен вариант, что некоторые категории граждан будут проходить...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске выпустили книгу «Гісторыя беларускай фатаграфіі», но к ней появилось много претензий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика