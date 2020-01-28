|
Власти рассматривают вопрос о более мягких вариантах исполнения "воинского долга"
Источник материала: Партизан
олодым специалистам из сферы сельского хозяйства могут предоставить отсрочку от армии, также не исключен вариант, что некоторые категории граждан будут проходить военную службу не сразу год-полтора, а каждый год по 1,5-2 месяца.
На сегодняшнем совещании у Лукашенко профильные чиновники вносли предложение: отсрочка от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельхозсферы.
Как
Этот вопрос на совещании обсудили с вердиктом: проработать вопрос и выработать оптимальный вариант.
Не исключено, что такая реформа в армии может быть связана с огромным количеством желающих "откосить" от армии и с многчисленными фактами дедовщины и самоубийств призывников, в том числе крайне подозрительными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
олодым специалистам из сферы сельского хозяйства могут предоставить отсрочку от армии, также не исключен вариант, что некоторые категории граждан будут проходить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)