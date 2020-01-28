Автомобиль БМВ сгорел на дороге Ивацевичи-Пинск

Источник материала: Виртуальный Брест

Пассажир и водитель успели только схватить свои вещи и выпрыгнуть из автомобиля, дым начал идти в салоне, а потом огонь распространился на моторный отсек. Спасти ничего не удалось, автомобиль БМВ уничтожен.





Возгорание произошло сегодня, 28 января 2020 года на трассе Ивацевичи - Пинск.















