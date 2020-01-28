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Автомобиль БМВ сгорел на дороге Ивацевичи-Пинск
28.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пассажир и водитель успели только схватить свои вещи и выпрыгнуть из автомобиля, дым начал идти в салоне, а потом огонь распространился на моторный отсек. Спасти ничего не удалось, автомобиль БМВ уничтожен.
Возгорание произошло сегодня, 28 января 2020 года на трассе Ивацевичи - Пинск.
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