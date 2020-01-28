Крутой поблагодарил регионального директора Всемирного банка за проделанную в Беларуси работу

Источник материала: Ежедневник





Результаты работы по подготовке дорожной карты со Всемирным банком власти учтут в программе развития Беларуси до 2025 года, с новым региональным директором.

«Наша дорожная карта – документ, который мы не сумели финализировать в период вашей деятельности. Тем не менее я обещаю, что работа, которую мы провели совместно с экспертами, не пропадет. Мы обязательно используем эти результаты при подготовке программы развития Беларуси до 2025 года абсолютно по всем направлениям: начиная от банковского и финансового сектора и заканчивая повышением эффективности госпредприятий и развитием инструментов социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан», – заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой на встрече с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, которая завершает работу на этой должности.

Первый вице-премьер поблагодарил Сату Кахконен за большую работу, проделанную в сотрудничестве с Беларусью.

«Считаю, у нас были хорошие отношения, с самого начала не было никаких закрытых тем. Портфель проектов Всемирного банка в Беларуси – 1,8 млрд долларов. Следующему региональному директору предстоит почетная миссия перешагнуть психологическую отметку в 2 млрд долларов. Вы подготовили для этого очень хорошую базу», – обратил внимание Дмитрий Крутой.

Портфель Всемирного банка в Беларуси за последние четыре года увеличился почти на 500 млн долларов– это шесть проектов в важных для страны сферах. Кроме традиционных инвестиций, ВБ предложил исследование реформ, которые помогут белорусскому здравоохранению и образованию выйти на новый уровень. По словам Дмитрия Крутого, Беларусь готова и далее расширять сотрудничество по проектам в области энергоэффективности, зеленой экономики, лесного хозяйства, хорошие результаты приносит взаимодействие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где специалисты Всемирного банка дали рекомендации по снижению объемов перекрестного субсидирования, увеличению прямых доходов бюджета.

«Это дает хороший результат, мы видим, что доля возмещения гражданами затрат на ЖКУ каждый год в Беларуси растет», – добавил первый вице-премьер.

Правительство Беларуси благодарно за увеличение объемов экспертной помощи для проведения исследований в части прямых иностранных инвестиций, развития инструментов государственно-частного партнерства, поддержки малого и среднего бизнеса.

«Это приоритетные направления развития страны в среднесрочной перспективе. Надеюсь, что экспертная помощь будет продолжаться и следующий региональный директор тоже будет поддерживать эти направления», – подчеркнул Дмитрий Крутой.

Весной в Вашингтоне с участием топ-менеджмента Всемирного банка подведут итоги сотрудничества Беларуси и ВБ. «Не думаю, что произойдут какие-то стратегические корректировки нашего курса. У нас абсолютно понятный портфель текущих и перспективных проектов, возможно, еще что-то добавится. Но то, что наши отношения будут развиваться успешно, в этом я убежден», – резюмировал Дмитрий Крутой.

За последние годы в сотрудничестве с Беларусью удалось многое сделать, согласилась Сату Кахконен. «У нас достаточно хорошие темпы по реализации страновой стратегии партнерства. Но, прежде чем я покину свою должность, будет проведен среднесрочный промежуточный обзор хода реализации нашей стратегии партнерства. Наши предварительные выводы свидетельствуют о том, что все выполняется в соответствии с планом», – резюмировала она.

Сату Кахконен заканчивает работу в качестве регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине 14 февраля, после этого она продолжит свою деятельность в Индонезии.