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В Минске Subaru сбил 24-летнего велосипедиста

28.01.2020 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась вечером 27 января около дома на улице Каролинской.  

Водитель автомобиля Subaru при совершении разворота столкнулся с велосипедистом. Он ехал во встречном направлении по проезжей части.  

В Минске Subaru сбил 24-летнего велосипедиста
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

24-летний велосипедист был доставлен для обследования в медицинское учреждение.  

По факту аварии проводится проверка.  

На днях в Минске Honda на переходе сбила женщину с ребенком в коляске (здесь подробнее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась вечером 27 января около дома на...
 
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Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
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