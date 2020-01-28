В Минске Subaru сбил 24-летнего велосипедиста

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась вечером 27 января около дома на улице Каролинской.

Водитель автомобиля Subaru при совершении разворота столкнулся с велосипедистом. Он ехал во встречном направлении по проезжей части.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

24-летний велосипедист был доставлен для обследования в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка.