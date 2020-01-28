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В Минске Subaru сбил 24-летнего велосипедиста
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста.
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Водитель автомобиля Subaru при совершении разворота столкнулся с велосипедистом. Он ехал во встречном направлении по проезжей части.
24-летний велосипедист был доставлен для обследования в медицинское учреждение.
По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Минске легковой автомобиль сбил велосипедиста. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась вечером 27 января около дома на...
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